Críticas internas a la Convención bonaerense: “Quieren un radicalismo chico y cerrado”

Tras la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, Construir Buenos Aires cuestionó con dureza “el acuerdo entre Martín Lousteau y Maximiliano Abad” y decidió no reconocer la legitimidad política de la nueva conducción del cuerpo, al considerar que fue producto de “un esquema alejado de la voluntad real de los afiliados”.

Con la presencia de más de mil correligionarios y correligionarias en el Club Atenas de La Plata, se realizó la Convención Provincial y la asunción de autoridades del Comité Provincia de la UCR bonaerense, encabezada por su presidente, Emiliano Balbín. pic.twitter.com/GyOGxViqoK — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) August 9, 2026

Desde el espacio señalaron que hace apenas tres meses habían apostado a una integración para “ordenar el partido, recuperar la unidad y abrir una etapa de fortalecimiento”.

Sin embargo, sostuvieron que el acuerdo Lousteau–Abad volvió a cerrar esa posibilidad y consolidó una lógica de decisiones entre pocos.

“Al acuerdo Lousteau–Abad no le simpatiza que aparezcan nuevas voces en el radicalismo bonaerense. Eligieron volver a un partido chico, cerrado y cada vez más lejos de representar una alternativa para la sociedad”, advirtieron los referentes de Construir.

El espacio, integrado por militantes, intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales y nacionales afirmó que la reconstrucción partidaria debe hacerse “desde abajo hacia arriba y que la verdadera legitimidad está en quienes sostienen todos los días al radicalismo en cada distrito”.

“La UCR no tiene dueños. No pertenece a una mesa de dirigentes ni puede reducirse a acuerdos entre unos pocos. Pertenece a sus afiliados”, sumó el nucleamiento encabezado por el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén.

Además, remarcaron que no formarán parte de una Convención que, a su entender, “renuncia a construir un proyecto propio para la Provincia”. Por el contrario, anticiparon que profundizarán “una alternativa bonaerense que vuelva a poner en el centro una agenda concreta: salud e IOMA, educación, rutas, municipios, producción, empleo, PyMEs y oportunidades para los jóvenes”.

“No venimos a disputar un lugar dentro de un esquema agotado. Venimos a construir otro”, concluyeron.