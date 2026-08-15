Ricardo Mollo fue declarado Ciudadano Ilustre de Pergamino

La inauguración del Teatro San Martín de Pergamino tuvo este fin de semana un momento especialmente emotivo. Ricardo Mollo, uno de los artistas más importantes nacidos en la localidad del norte bonaerense, fue declarado Ciudadano Ilustre, en reconocimiento a su extensa trayectoria y al vínculo permanente que mantiene con la ciudad que lo vio nacer.

La distinción fue entregada en el marco de las actividades por la inauguración del renovado Teatro San Martín, antes del tercer espectáculo de Mora Godoy. El reconocimiento quedó así ligado a una noche especialmente significativa: la ciudad recuperó uno de sus espacios culturales más importantes y, al mismo tiempo, recibió a uno de sus artistas más reconocidos.

Al recibir la distinción, Mollo agradeció el reconocimiento y se refirió especialmente a la historia que lo une con el lugar: “Gracias por el premio y por este reconocimiento. Es muy lindo volver a este lugar donde yo venía con mis viejos al cine. Y ahora está remodelado y hermoso”.

El Decreto Nº 2356/2026, firmado por el intendente Javier Martínez, destaca que Mollo nació y se crió en Pergamino y que construyó una trayectoria artística de trascendencia nacional e internacional como guitarrista, cantante, compositor y productor. También señala su recorrido como integrante de Sumo y como líder y referente de Divididos, además del orgullo que representa para la ciudad que uno de sus artistas más reconocidos haya llevado el nombre de Pergamino a escenarios de todo el país y del mundo.

El reconocimiento municipal se suma a la distinción que años atrás le otorgó el Honorable Concejo Deliberante como Pergaminense Sobresaliente, mediante la Resolución N.º 2043/10, en la que se destacó su aporte a la música argentina, su fuerte vínculo con la ciudad y sus raíces y el permanente homenaje que realiza a otro reconocido pergaminense, Atahualpa Yupanqui.

Noche compartida con músicos locales

Pero la presencia de Mollo tuvo además otro momento especial. Antes de la presentación de Mora Godoy, el músico compartió escenario con Connie y Pablo, una banda de Pergamino con la que había tomado contacto a través de Internet luego de que realizaran una versión de una canción de Divididos.

El encuentro terminó convirtiéndose en una verdadera celebración de la música local. Mollo cantó junto a ellos “Como un cuento” y “Spaghetti del rock”, dos canciones de Divididos que fueron recibidas con una ovación por parte del público.

Además, durante la jornada, Mollo recibió un regalo especialmente significativo: un cajón realizado por José, un luthier local, a quien el músico agradeció especialmente por el instrumento.

La presencia de Mollo terminó de darle un componente profundamente pergaminense a una jornada que quedará en la historia de la ciudad. El Teatro San Martín volvió a abrir sus puertas después de años de trabajo y esfuerzo, y lo hizo con artistas de primer nivel, pero también con músicos y protagonistas de la cultura local.

Para Mollo, fue además el regreso a un lugar cargado de recuerdos. Para Pergamino, la posibilidad de homenajear a uno de sus artistas más reconocidos justamente en el escenario que vuelve a ocupar un lugar central en la vida cultural de la ciudad.