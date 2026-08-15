La Plata recibe una jornada de concientización sobre salud mental y consumos problemáticos

El Centro de Posgrado Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata será sede este viernes 14 de agosto de una jornada de concientización sobre salud mental y consumos problemáticos. Este evento, de carácter gratuito y abierto a toda la comunidad, se desarrollará de 8.30 a 16:00 horas. Los interesados en inscribirse deberán hacerlo completando el formulario de inscripción.

“Este tipo de iniciativas que realizamos junto a entidades de la sociedad civil buscan construir espacios para abordar los desafíos contemporáneos relacionados con la salud mental y el impacto de los consumos problemáticos en diferentes sectores sociales”, expresaron desde la organización.

Bajo el título “Pensar los consumos problemáticos desde la salud mental, la prevención y el cuidado comunitario”, la jornada contará con la participación de expertos en diversas áreas, quienes presentarán exposiciones breves que buscarán despertar una reflexión profunda en los asistentes.

El formato con paneles permitirá a los participantes disfrutar de charlas concisas y potentes, abordando temas que van desde los efectos de los consumos digitales en la salud mental hasta las particularidades que enfrentan infancias y adolescencias en la actualidad.

La jornada busca fortalecer las redes de apoyo, creando un espacio para el diálogo y la construcción de estrategias conjuntas que favorezcan el bienestar colectivo. Cabe destacar que se entregarán certificados de asistencia a quienes participen, en el marco de una jornada que representa una oportunidad para compartir y mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad, promoviendo un enfoque integral que contemple tanto el individuo como su entorno social.