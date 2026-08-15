El kicillofismo arrancó con los plenarios: “Está renaciendo el peronismo de la victoria”

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) desembarcó en el interior agrícola bonaerense, la Cuarta Sección Electoral, dando inicio a una serie de plenarios en toda la Provincia. Comenzando por Alberti recorrerán “cada pueblo, cada ciudad y cada municipio para escuchar, aprender, corregir los errores, organizar la esperanza y construir la alternativa para una Argentina de todas y todos”, según lo destacó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, que estuvo a cargo del cierre del encuentro.

La primera actividad de MDF en la Cuarta Sección Electoral tuvo lugar en Alberti junto a intendentes y ministros bonaerenses. Durante el plenario, cientos de vecinas y vecinos de diferentes distritos como Junín, Chivilcoy, Chacabuco, Viamonte, Carlos Tejedor, Carlos Casares, 9 de Julio, Rivadavia, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otros, tomaron la palabra y expresaron la dramática crisis que padece el interior productivo desde que asumió Milei, y que llevó al país a una catástrofe económica y social.

En la apertura del Plenario, Fernando Espinoza, expresó que “nuestra agenda no puede ser la agenda que impone el Gobierno nacional con discursos de odio en medios de comunicación. Nuestra agenda es la que impone el pueblo argentino, la agenda de nuestra gente”.

“Tenemos un interior agrícola que trabaja muy duro, y necesita de un Estado eficiente, con visión y sensibilidad social que empuje y fortalezca las economías regionales para salir adelante”, continuó el presidente de la FAM y agregó que “vamos a defender siempre al campo nacional y popular, a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños y medianos productores rurales”.

Luego de que todos los distritos de la Cuarta Sección se expresaran, Fernando Espinoza cerró el encuentro y resaltó que “Axel (Kicillof) mira al interior de la provincia de Buenos Aires como nunca antes la miró ningún gobernador. Axel vino a cambiar la realidad con hechos, con acciones, con decisiones, con valentía, con plantarse siempre ante el poder de turno, que en este caso es esta derecha impresentable que está gobernando la Argentina”.

Hoy renace el Peronismo de la victoria.✌🏽



El @MOVIMIENTODAF llegó a Alberti, y junto a compañeras/os de toda la 4ta sección electoral de la Provincia de Buenos Aires, participamos del primer Plenario para organizar la esperanza e iniciar un camino que construiremos entre todos. pic.twitter.com/mnioOMh6N1 — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 8, 2026

“Esto que hoy empieza en la Cuarta lo vamos a llevar también a todos los rincones de la Argentina, desde la Quiaca hasta Ushuaia. Hoy acá en Alberti, está renaciendo el peronismo de la victoria. Hay futuro y es en unidad, hay alternativa y se llama Axel Kicillof, para construir una nueva Argentina con un futuro para todas y todos”, finalizó.