Avanza la puesta en valor de la histórica calle Nueva York de Berisso

La Municipalidad de Berisso informó que avanza el proyecto de puesta en valor de la histórica calle Nueva York, una intervención impulsada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires que permitirá recuperar integralmente este sitio de gran valor histórico, cultural y patrimonial para la ciudad.

El intendente Fabián Cagliardi, junto al secretario de Acción Política, Martín Fernández; y el equipo de la Secretaría de Obras Públicas recorrieron el lugar donde se efectuarán las distintas tareas.

La obra, adjudicada a la empresa FERSAN y Asociados S.R.L., tendrá un plazo de ejecución de 365 días e incluirá la renovación de las veredas con mosaicos calcáreos, el reacondicionamiento del adoquinado existente, trabajos de recuperación y pintura de las fachadas y mejoras en el espacio público.

Además, se contempla la incorporación de nuevos ejemplares de lapachos rosados, cazoletas y alcorques, bancos, cestos, bolardos y nomencladores, junto con la renovación del sistema de iluminación, nuevas columnas y luminarias LED.

También se realizarán obras vinculadas a la infraestructura eléctrica, incluyendo el recambio de columnas y la instalación de dos nuevos transformadores de 400 kVA.

La intervención busca preservar la identidad de la Calle Nueva York, reconocida como Lugar Histórico Nacional, y poner en valor un espacio que forma parte de la memoria obrera, inmigrante y productiva de Berisso.

