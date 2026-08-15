Varietal bien platense: Fede Kempff y Manuel Moretti, juntos en una canción

Los sintetizadores estallan, la batería corre y las guitarras nos impulsan. Frente a los obstáculos, “Desiertos” elige no detenerse. Desde La Plata y con tres décadas de trayectoria, Federico Kempff presenta su nuevo sencillo, ya disponible en todas las plataformas.

En este tema, Kempff une su voz a la de Manuel Moretti, vocalista de Estelares, para transformar la resistencia individual en una afirmación compartida de pura energía.

Ese impulso, que hoy apreciamos en Kempff, atraviesa un recorrido extenso y perseverante: desde que comenzó en los años 90 al frente de Siempre Lucrecia, se mantuvo en constante actividad, con proyectos como Fede Kempff y Tarantinos, Ciudad de los Sauces y Otoño Intenso.

A partir de 2020 retomó su camino solista con varios singles y un EP, y en 2024 editó “Temporal” con Nahuel Briones. Esa canción y, ahora, “Desiertos” empiezan a revelar el nuevo rumbo y sonido que Kempff desplegará en su próximo LP.

“Desiertos”

Producida por Gastón Curcio, desata un pulso enérgico y movilizador con la potencia del indie rock y el encanto bailable del power pop.

Ese ritmo y fervor se harán sentir en vivo el 12 de septiembre, cuando Federico y su grupo actual, Los Sospechosos De Siempre, presenten el single y otras canciones de su carrera en Pura Vida de La Plata.

En “Desiertos” vive la misma fuerza que recorre toda la obra de Federico Kempff: una creatividad tenaz que nunca dejó de encontrar nuevas formas de llegar.

