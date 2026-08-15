El caso de un niño baleado permitió desbaratar banda narco en General Rodríguez

Una investigación iniciada luego de que un niño de 6 años resultara herido por un disparo derivó en un importante operativo contra la venta de drogas en General Rodríguez, donde fueron aprehendidas siete personas y se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, municiones y elementos utilizados para el fraccionamiento.

El expediente comenzó el 8 de julio, cuando un niño identificado como Alexis Rafael Gómez Hernández, de 6 años, ingresó a un centro asistencial de Vicente López con una herida provocada por un arma de fuego. El menor había sido trasladado por un vecino y su madre.

Afortunadamente, el pequeño quedó fuera de peligro, aunque los médicos detectaron que tenía esquirlas de proyectil alojadas en el cuero cabelludo, a la altura de la nuca.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque habría estado dirigido contra un adolescente de 14 años, conocido como “Kiki”, en el marco de un conflicto previo. Los investigadores establecieron que un sujeto identificado inicialmente como “Juan”, señalado como presunto vendedor de drogas de una zona conocida como “El Callejón”, habría efectuado varios disparos contra el domicilio.

#Policiales 🚔💥 El caso de un niño baleado permitió desbaratar una banda narco en General Rodríguez



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A partir de ese episodio, efectivos del GTO de la comisaría jurisdiccional y detectives de la DDI Moreno-General Rodríguez comenzaron a reconstruir la actividad delictiva que se desarrollaba en el sector.

El análisis de cámaras de seguridad privadas, sumado a entrevistas y tareas de campo, permitió detectar cuatro presuntos puntos de venta de estupefacientes, que funcionarían como verdaderos “búnkers” de comercialización.

Los investigadores determinaron además que detrás de esos lugares operaría una organización integrada por al menos cuatro personas. Entre los sospechosos identificados aparecieron dos hombres conocidos como “Juan” y “Barny”, y se establecieron sus domicilios.

El material obtenido durante las tareas de inteligencia habría permitido documentar movimientos compatibles con la venta de drogas durante distintas franjas horarias, tanto de día como de noche. Con esas pruebas, la Justicia autorizó seis órdenes de allanamiento.

