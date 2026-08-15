La Semana del Cine Italiano reúne estrenos, premios y visitas especiales

Desde el jueves 3 al miércoles 9 de septiembre vuelve a Cinépolis Recoleta la Semana de Cine Italiano, con lo mejor de la escena contemporáneo



La edición número 12 de la Semana de Cine Italiano marca un punto de inflexión en la historia del festival. Por primera vez, la programación se desarrolla de manera simultánea en ocho ciudades de América Latina y Centroamérica, consolidando una red regional dedicada a la circulación del cine italiano contemporáneo.

Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, Ciudad de Guatemala, San Salvador, San José y Ciudad de Panamá integran una misma semana de programación, encuentros y actividades. La expansión no implica únicamente un crecimiento geográfico. Propone una forma de pensar la cultura como una experiencia compartida: películas que viajan, públicos que dialogan entre sí y ciudades que participan de un mismo mapa afectivo, cinematográfico e institucional.

La Selección Oficial combina obras de realizadores consolidados con películas de una nueva generación de cineastas que observa la Italia contemporánea desde registros muy diversos: el drama íntimo, la comedia social, el cine de género, el relato histórico, la memoria política, el deseo, la familia, el territorio y las transformaciones de los vínculos.

El evento contará con la presencia de importantes invitados, además de la delegación organizadora de la muestra.

Estará presente el director Riccardo Milani por La vita va così, que además será la película de apertura en esta edición.

Milani es uno de los directores más populares del cine italiano contemporáneo. Su obra combina comedia, observación social y una relación directa con el público.

En La vita va così, esa identidad vuelve a aparecer a través de una historia con fuerte anclaje territorial y vocación popular. Una comedia social sobre la dignidad, el territorio y las formas de resistencia cotidiana.

También dirá presente Pierfrancesco Diliberto (Pif), director de Che dio perdona a tutti. La película parte de su propia novela y trabaja temas centrales de la existencia —vida, amor, fe — desde una perspectiva brillante, accesible y deliberadamente popular.

Ese punto es importante: Pif no utiliza la comedia para evitar los problemas, sino para entrar en ellos desde una inteligencia narrativa cercana al público. Una película sobre la fe, la culpa y la posibilidad de mirar la vida con humor sin volverla liviana.

En el cine de Pif, el humor es una herramienta moral: permite acercarse a temas difíciles sin solemnidad, pero también sin cinismo. Además de cineasta, Pif es reconocido en italia por su labor como periodista, conductor y escritor.

También vendrá Nicolangelo Gelormini, director de La gioia. El título sugiere una promesa luminosa, pero la película parece interesarse precisamente por aquello que se esconde detrás de esa palabra: la alegría como deseo, como mandato, como pérdida o como posibilidad. Una película sobre las zonas afectivas donde lo íntimo se vuelve difícil de nombrar.

Completan la programación películas que han recibido importantes galardones como Le città di pianura, de Francesco Sossai; Primavera, de Damiano Michieletto; La città proibita, de Gabriele Mainetti; Il rapimento di Arabella, de Carolina Cavalli; Un anno di scuola, de Laura Samani y Per te, de Alessandro Aronadio.

Del mismo modo se exhibirán Breve storio d’amore, de Ludovica Rampoldi; Tre ciotole, de Isabel Coixet y Testa o croce, de Alessio Rigo de Righi & Matteo Zoppis.

Entradas

Precio Festival $15.000

Socio Movie C $13.000

Paquetes:

- Pagás 4 x 5 $60.000

- Pagás 7,5 x 10 $112.000