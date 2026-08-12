Los extranjeros no residentes deberán pagar por atenderse en hospitales nacionales

El Gobierno de Javier Milei reglamentó este martes el pago de los extranjeros no residentes por la atención en hospitales nacionales, normativa que formaliza lo establecido por el DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.

Mediante la Resolución N° 1066/2026, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el procedimiento operativo para la atención de personas extranjeras en establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional. La medida tiene como objetivo reglamentar las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 366/2025 a la Ley de Migraciones, estandarizando cómo se debe gestionar la atención a extranjeros que no tienen residencia permanente en el país.

Ya está publicada la edición del 11/08/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvi6fq — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) August 11, 2026

El artículo 3° del mencionado DNU establece que los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. En cambio, quienes no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro de salud válido o abonar previamente la prestación correspondiente para acceder a la atención sanitaria habitual en establecimientos administrados por el Estado nacional. La asistencia en casos de emergencia continuará garantizada para todas las personas, cualquiera sea su situación migratoria.

La resolución reglamentaria establece el procedimiento que deberán seguir los hospitales nacionales para implementar este nuevo régimen. En el caso de los residentes permanentes, el acceso al sistema público se acreditará mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad que certifique su condición migratoria.

Por el contrario, cuando las personas no sean residentes permanentes en el país, la medida establece dos procedimientos posibles para el cobro de las prestaciones a realizar. Cuando el paciente cuente con un seguro de salud, el establecimiento deberá conformar el legajo correspondiente, notificar a la aseguradora dentro de las 24 horas y emitir la factura electrónica para el recupero de los costos. En los casos en que los pacientes no dispongan de dicha cobertura, el hospital deberá elaborar un presupuesto y percibir el pago de la prestación antes de su realización.

La norma determina también que la atención de emergencia no podrá ser negada ni demorada por la realización de trámites administrativos. Se consideran emergencias aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o las funciones vitales, entre ellas paros cardiorrespiratorios, infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras extensas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales.

La norma establece que el profesional de salud responsable será el único competente para clasificar si la atención es de emergencia o habitual. Asimismo, detalla que si la atención comenzó por una situación de emergencia, los gastos generados una vez superada esa instancia deberán ser consolidados por la institución y facturados al paciente conforme al procedimiento previsto por la norma.

Con esta reglamentación, el Ministerio de Salud de la Nación unifica los criterios administrativos y brinda “previsibilidad” a los establecimientos sanitarios según lo establecido por las modificaciones incorporadas a la Ley de Migraciones. De esta manera, argumentan que “se garantiza la atención inmediata frente a las emergencias, se preserva el acceso al sistema público para los residentes permanentes y se establecen reglas claras para la recuperación de los costos de las prestaciones brindadas a extranjeros no residentes”.