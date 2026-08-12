El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que el Gobierno de Javier Milei desvió fondos que debían destinarse al mantenimiento de infraestructura vial para que cierre la cuenta del “equilibrio fiscal”.

En concreto, el portavoz afirmó que un porcentaje de las partidas asignadas al “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería financiar exclusivamente la construcción y mantenimiento de obras viales, fue retenido por el Ministerio de Economía al mando de Luis Caputo.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, expresó el funcionario en una entrevista concedida al Diario de La Pampa.

#CasaRosada 🏛️💰 El vocero de Milei confesó que el Gobierno desvió fondos para sostener el equilibrio fiscal y negó un 'Plan Platita' para asistir a los endeudados



El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que parte de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial),… pic.twitter.com/Paa7ddUjQq — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

“Habría que ver el número ahí, ¿no? Vialidad Nacional tiene en cada provincia una representación, una oficina con profesionales, que están permanentemente dando mantenimiento de obras a todas las rutas”, deslizó Ravier.

Finalmente, recalcó: “Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”.

