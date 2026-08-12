Duki inaugura cancha de básquet en Vicente López con un partido lleno de figuras

Duki continúa expandiendo su universo creativo y presenta “Estado de Flow”, el partido inaugural del nuevo proyecto que impulsa junto a Clutch: la apertura de su nueva sede en Vicente López, un espacio con canchas profesionales de básquet pensado para promover el deporte, fortalecer la cultura y consolidarse como un punto de encuentro para la comunidad.

El nuevo espacio fue diseñado para brindar una experiencia a la altura del básquet profesional. Cuenta con una cancha principal de medidas oficiales con parqué de nivel profesional, además de una cancha 3x3 y dos pantallas.

La cancha también incorpora un mural exclusivo en homenaje a la Generación Dorada, el seleccionado argentino que dejó una huella histórica en el básquet mundial. Todo el proyecto combina infraestructura de alto rendimiento con tecnología y elementos que ponen en valor la historia del básquet argentino, en un espacio pensado para acercar la experiencia del deporte profesional a toda la comunidad.

Esta iniciativa representa una nueva etapa para el artista, llevando adelante proyectos que trascienden la música y conectan con una de sus grandes pasiones: el básquet.

Sobre el espíritu del proyecto, Duki subraya que “quisimos hacerla lo más profesional posible, para que cualquier persona que alguna vez soñó con sentirse profesional tenga esa oportunidad”.

La inauguración tendrá lugar el viernes 14 de agosto y comenzará a las 19 horas con un pre-match que será transmitido en el canal de YouTube de NBA Latam. La previa contará con juegos, actividades especiales y contenido exclusivo para quienes sigan la transmisión y para los invitados presentes. A las 20 horas comenzará el partido principal, que podrá verse también en vivo.

La jornada contará con los relatos de José Montesano y los comentarios de Nacho Elizalde y Germán Beder, y reunirá a destacadas figuras del básquet argentino, entre ellas Facundo Campazzo, Luis Scola, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Andrés ‘Chapu’ Nocioni y Alejandro ‘Puma’ Montecchia.

También participarán referentes del deporte, el streaming y la música como Coco, Davoo, Diego Leuco, Francisco Cáffaro, Lucho SSJ, Luciana Delabarba, Luli González, MKS, Tiago PZK, Bauleti, Coker, Coscu, Khea, Marti Benza, Mica González, Nati Jota, Pedro Disalvo, Pipi Barreiro, Rusherking y Sofi Martínez.

Los equipos estarán dirigidos por Julio Lamas y Sergio ‘Oveja’ Hernández, al frente de los equipos de Duki y Grego Rossello, respectivamente, en una jornada que combinará básquet, música, streaming y entretenimiento.

