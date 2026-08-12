El stock de búfalos creció más del 25 % en tres años

La Secretaría de Agricultura de la Nación informó que el stock de búfalos ascendió a 205 mil cabezas, lo que representa un crecimiento del 25,3 % entre 2023 y este año.

Durante un encuentro mantenido con representantes de productores y de la industria, los funcionarios de la cartera agropecuaria presentaron un informe que destaca los avances alcanzados por la cadena bubalina, particularmente en el Noreste Argentino (NEA), donde la especie demostró un importante potencial productivo, consolidándose como una alternativa estratégica para el aprovechamiento de ambientes con limitaciones para otras producciones ganaderas.

Así es como Corrientes, Formosa y Chaco concentran el 83 % de las existencias del país, posicionándose entre las principales provincias productoras.

En este contexto, se resaltó que desde comienzos de junio del 2026 se encuentran disponibles los romaneos, a través del Visor Traza, con las categorías de faena específicas para la especie bubalina, definidas por edad (dientes) y sexo, brindando al sector una herramienta que aporta mayor información y transparencia a toda la cadena.

Asimismo, se destacó el potencial exportador de la actividad, debido a que cuenta con una Cuota de Alta Calidad de 200 toneladas a la Unión Europea, con 0 % de arancel para su ingreso, cuyo acceso se realiza mediante el sistema de “primero entrado, primero servido”.

Según se esgrimió, esta modalidad constituye “una oportunidad para ampliar las exportaciones, en un escenario de crecimiento sostenido tanto del mercado nacional como internacional”.

Con el propósito de acompañar la expansión de la actividad, durante la reunión también se presentaron distintas herramientas de financiamiento destinadas al sector a través del Banco BICE, orientadas tanto a la adquisición de bubillas como al financiamiento de capital de trabajo, con la modalidad de cuotas en kilo de producto.

La reunión reafirmó el compromiso del sector público y privado de continuar trabajando de manera articulada para consolidar el crecimiento de la producción bubalina, mejorar su competitividad y potenciar las oportunidades de desarrollo en los mercados interno y externo.