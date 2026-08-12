Personal de la Policía Bonaerense realizó este lunes dos allanamientos en Tolosa, partido de La Plata, luego de una investigación iniciada por la presunta utilización de luminarias pertenecientes al alumbrado público municipal en dos comercios del rubro gomería.

Los procedimientos fueron concretados en dos objetivos ubicados sobre avenida 520, entre 16 y 17, correspondientes a las gomerías “El Pampita” y “El Triunfo”, en el marco de una causa caratulada como “averiguación de ilícito”, con intervención de la UFI N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata.

#Policiales 🚔💡 Allanaron dos gomerías de La Plata que habían instalado luminarias públicas en sus locales



Un operativo de la Policía Bonaerense permitió recuperar 14 luminarias pertenecientes al alumbrado público que estaban instaladas en dos gomerías de Tolosa, en La Plata.… pic.twitter.com/ZC3sXhG7DO — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

La investigación se inició el pasado 7 de agosto, luego de que Diego Mario Abel Pepe, secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, radicara una denuncia tras ser informado desde la Guardia Urbana, sobre la presunta existencia de luminarias públicas instaladas en establecimientos comerciales.

A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la dependencia policial realizaron distintas tareas investigativas y lograron certificar la existencia de los elementos señalados en ambos comercios.

Con las pruebas reunidas, se solicitaron las correspondientes órdenes de registro domiciliario, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 1.

Durante el operativo en la gomería “El Pampita”, los efectivos secuestraron dos equipos LED marca GEA de 70 watts, un equipo LED Luminac de 120 watts, tres equipos LED Philco de 240 watts y un equipo LED Philips de 200 watts. En ese lugar fue aprehendido un hombre de 63 años, quien se desempeñaría como gomero.

En tanto, en la gomería “El Triunfo”, los policías incautaron tres equipos LED General Electric de 120 watts, dos equipos LED modelo Hefesto marca I-LED de 150 watts y dos equipos LED modelo GEA marca I-LED de 70 watts. En este segundo procedimiento fue aprehendido un hombre de 42 años, comerciante y domiciliado en inmediaciones del lugar.

Tras los allanamientos, se mantuvo comunicación con el magistrado interviniente, quien convalidó las actuaciones policiales y dispuso la libertad de ambos aprehendidos en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

La investigación continúa bajo intervención de la UFI N° 3 y la Ayudantía Fiscal de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata, con el objetivo de determinar el origen de las luminarias y las circunstancias en las que terminaron instaladas en los dos comercios.