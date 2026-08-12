Un hombre de 41 años, su pareja, una mujer de 49, y el hijo de ella, un joven de 26, fueron detenidos en las últimas horas en la localidad bonaerense de Moreno acusados de una aberrante secuencia de abusos sexuales en perjuicio de una menor, hija del mayor de los aprehendidos.

La denuncia de los graves hechos fue radicada por una hermana de la víctima, actualmente de 15 años. Y en su declaración dijo que la menor fue sometida a abusos sexuales por parte de su hermanastro, de 26 años, entre los años 2017 y 2022.

Todas las vejaciones habrían sido cometidas con el consentimiento y la protección del padre de la chica y la madre del joven.

#Policiales 🚨⚖️ Moreno: una menor fue abusada durante años por el hermanastro, con la complicidad de los padres



Un estremecedor caso de abuso sexual intrafamiliar conmociona al partido bonaerense de Moreno. Tras una investigación judicial, fueron detenidos un joven de 26 años y… pic.twitter.com/eIJkgE2AGQ — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

La investigación comenzó en septiembre de 2024 y fue encabezada por la UFI N°6 y el Juzgado de Garantías N° 6 del departamento judicial de Moreno – General Rodríguez.

Las pruebas fueron contundentes y la justicia pidió la detención de los tres acusados por lo que este lunes detectives de la DDI de Moreno aprehendieron a los sospechosos. Las detenciones ocurrieron en la calle Namuncurá de la localidad de Trujui, en el partido de Moreno.

Las numerosas imputaciones dan cuenta de “cooperación en la facilitación del abuso sexual de menor de 13 años, mediando violencia y amenazas, agravado por haber configurado, un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, por el acceso carnal vía vaginal, por ser cometido por su hermano, contra menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma”.

Y tambén “abuso sexual de menor de 13 años, mediando violencia, agravado por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima, por ser cometido por su hermano, contra menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, todo ellos en concurso real entre si”.