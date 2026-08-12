“Los Tres Reinos”: Miguel Mateos presenta su primera ópera rock

Miguel Mateos anunció Los Tres Reinos, su primera ópera rock: una obra escrita, compuesta y producida enteramente por él, que se estrenará el sábado 21 de noviembre en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires.

Los Tres Reinos propone una versión épica y distópica de la conquista de América, una ópera rock compuesta y producida por Miguel Mateos, que cuenta la historia de un invasor que llega con acero, pólvora y promesas falsas a tierras que en aquel entonces no tenían el nombre que tienen hoy; y la de un continente que supo resistir. Es un relato sobre el abuso de poder y también, en el centro de todo, una historia de amor.

La obra contará con la participación de la actriz Cristina Banegas en el rol de narradora, estará protagonizada por Miguel Mateos, Antonella Cirillo y Federico Salles.

Del mismo modo, estrenará canciones completamente nuevas y estará apoyada musicalmente por la banda estable de Miguel Mateos, un coro y una orquesta en vivo de más de 30 músicos dirigida por el maestro Edgar Ferrer.

“La conquista de América: cinco siglos de ocupación, esclavización y extracción de recursos. La población nativa, reducida en un 90 % durante ese período. Cincuenta millones de muertos, producto de la violencia colonizadora y las enfermedades que trajeron consigo los invasores. Nosotros conocemos nada más que la romántica epopeya de Cristóbal Colón y sus carabelas”, expuso Mateos.

“Los Tres Reinos”, mi ópera rock, es un relato distópico de la conquista de América. Es un relato sobre el abuso de poder y también, en el centro de todo, una historia de amor.



✨ Estreno 21 de noviembre a las 20:30 hs en el Teatro Gran Rex.

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Acto seguido, subrayó que “Los Tres Reinos es un relato distópico de aquellos acontecimientos. Una historia sobre el renacimiento de una Latinoamérica definitivamente unida contra un agresor. Hoy sigue habiendo territorios ocupados y usurpados por las grandes potencias en todo el mundo. Malvinas es un ejemplo”.

“Los Tres Reinos también es una maravillosa parábola en el tiempo. Un portal entre ese pasado y este presente. Un relato sobre el abuso de poder y la concentración de la riqueza. También es música palpitante y una poesía feroz, en busca de una identidad que fue prohibida, saqueada y despreciada, y de volver al camino de las claves secretas y el redescubrimiento de una América posible”, finalizó.

La obra

Los Tres Reinos es la primera ópera rock de Miguel Mateos, la cual narra la historia de tres mundos: Europa, el Valle de la Aurora y la Tierra de la Luz; construida en un relato épico de lucha y resistencia.

Los personajes

Maia, Reina del Valle de la Aurora, al norte de América. Bella y noble, representa la riqueza, la mística y la magia del Nuevo Mundo: un reino de cultura, conocimiento y una vida en absoluta armonía con la tierra.

Amauta, Monarca de la Tierra de la Luz, al sur de América. Poderoso, sabio y fuerte, liderará a su reino en la lucha por su supervivencia.

El Capitán, ambicioso y aventurero explorador proveniente de Europa, llega a estas nuevas tierras, llenas de tesoros y de una vida completamente distinta a todo lo que él conocía.

Quetzal, un ser divino, que toma la forma de serpiente emplumada, pájaro o humano. Es quien alerta a Maia y Amauta sobre las verdaderas intenciones del invasor.

Como quedó dicho, Los Tres Reinos tendrá su estreno mundial el sábado 21 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Gran Rex, con entradas vía online y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 857. La preventa exclusiva (seis cuotas sin interés con tarjetas visa y Master del Banco Galicia) arranca este martes 11 de agosto, en tanto que la venta general larga el miércoles 12 a las 14 horas.