Crisis en River: Di Carlo admitió el “error” por los apartados y habló de “tres mercados de pases en uno”

El presidente del Club Atlético River Plate, Stefano Di Carlos, ofreció una conferencia de prensa en plena crisis futbolística, marco en el que sostuvo que “venimos en una situación compleja, de un punto de partida complejo”, algo que “no es de los últimos cinco partidos, venimos hace bastante tiempo”.

“Así funciona el fútbol: es un espiral, a veces positivo y negativo. Hay ejemplos de que varios equipos después de momentos híperexitosos, han tenido baches y complicado lo que vino después”, esgrimió el mandamás Millonario.

En cuanto a la actualidad, sostuvo que “hubo un cambio de entrenador, llegamos a una final. Podríamos habernos anclado en ese mérito y tomarnos con calma la situación y corregir situaciones menores, pero decidimos intervenir fuertemente en el mercado”.

Tres mercados de pases en uno

“Más allá de esa final, River no jugaba como queríamos que juegue al fútbol y queríamos salir de esa dinámica y construir un plantel que nos representara. Tomamos el camino más agresivo, hacer un mercado de pases fuertes que nos diera las bases y construir y orden el proyecto de fútbol. Dar un salto de nivel, buscar jerarquía, con la velocidad que el momento requería”, arguyó Di Carlo.

"HICIMOS 3 MERCADOS EN UNO" 🗣️



El análisis de Stefano Di Carlo, presidente de River, sobre el mercado de pases que hizo River ante la cantidad de derrotas al hilo que sufrió.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/dgWCxbHoEO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026

Así las cosas, describió que “hicimos un mercado importante y balanceado. Hicimos tres mercados de pases en uno y en medio de un momento crítico. Pudimos haber cometido errores, quien hace se equivoca, pero no dejamos de hacer. Es inadmisible la cantidad de derrotas que estamos teniendo”.

“Pudimos hacer el mercado en base de una economía fuerte. Con mucho esfuerzo, la construimos para el fútbol de River y este mercado demuestra que podemos invertir fuerte. El momento requería rediseñar la plantilla”, insistió el presidente.

Los jugadores separados

“La decisión es estrictamente deportiva y la contracara es que para incorporar, hay que sacar. Para sumar refuerzos hay que utilizar los recursos que sacás de otro lado. Al ser una cantidad de jugadores importante, tuvimos que tomar una decisión que en lo que tiene que ver con las formas”, indicó sobre esta drástica medida.

De todas maneras, expuso que “reflexionando, fue un error en cuanto a las maneras, la decisión del lugar en el que se los separó... Sugerimos usar el predio de Ezeiza en contraturno y decidieron quedarse ahí para evitar más movimientos. Se podía haber generado un preaviso”.

"FUE UN ERROR LAS FORMAS EN LAS QUE SEPARAMOS LOS JUGADORES AL OTRO PREDIO"



Di Carlo manifestó autocrítica respecto a los futbolistas marginados. pic.twitter.com/s3niuDdpOq — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 11, 2026

“Más allá de ese error, que asumimos la CD en cuanto a las formas, pero en el trato privado e individual fuimos respetuosos y planteamos ayudar en el proceso de salida. El proceso hacia adentro fue con respeto”, enfatizó.

En igual tono, indicó que “pecamos por actuar con intensidad y hacer agresivo el mercado en una velocidad que pudo no haber sido tal. La decisión de fondo la debimos tomar y quedan cuatro jugadores que restan salir”.

“Estamos todos unidos, enfocados en revertir la situación. Por separarlos, no cambiaba el valor de la transferencia. No hay pérdidas de ningún tipo. En lo patrimonial, no hay pérdidas, eso no es real”, aclaró el máximo dirigente riverplatense.

Resultadismo

“Ganás cinco partidos y los problemas no existen, aunque estén. Y perdés cinco partidos y aparecen problemas, en este caso con una dinámica negativa que ya ocurría antes de separar a los jugadores. El contento torna todo más negativo. Tenemos previsibilidad, que sintentiza lo que pensamos en el club. Achicar la plantilla, aumentar la jerarquía, hacer la misma inversión en fútbol con menos cantidad de jugadores y es una planificación del River que queremos”, puntualizó.

Luego puso de relieve que “hay urgencia y no tenemos el tiempo para plasmarlo y una racha negativa grave, que no es aceptable para River y merece darle mucha atención. Venimos con tal grado de frustración que no salen las cosas en cuanto al fútbol y el hincha perdió la capacidad de proyectar lo que viene y lo que estamos construyendo”.

“Los refuerzos no se han ensamblado. En momentos complejos, las transiciones para ponerte de pie son largas. Tenemos que hacer todo en seis meses, necesitamos tiempo, unión, que la tenemos. Tenemos un entrenador honesto, con un don de gente, estamos todos unidos, pero tenemos que transmitir calma. El equipo necesita funcionamiento, hay materia prima, los juveniles se van a potenciar y River va a volver a ser lo que tiene que ser. El proceso será incómodo y el hincha tiene derecho a quejarse. No estamos disociados de la realidad”, sopesó.

Finalmente, dijo que en la dirigencia “entendemos la poca tolerancia de la gente, pero vamos a seguir trabajando. Que jugadores de jerarquía crean en el proyecto deportivo refleja la armonía y la unión que hay en River. Tenemos un tremendo proyecto por delante, con convicción. Jugadores relevantes del mercado se subieron a este proyecto”.

El entrenador

“Hay DT, lo veo bien, con fuerza, convicción, apoyado por el grupo. Hablo diariamente con Eduardo Coudet. Hablamos con referentes, con el plantel y establecimos diálogo fluido con los profesionales. Encontramos mancomunión y convicción de que es tiempo y esto se da vuelta, con un camino de ascenso”, reiteró.

No obstante, puso de relieve que “si siente o decide que no encuentra la manera, como sucedió con Gallardo, la persona más importante de la historia de River, no pudo dar vuelta la situación y tomó la decisión. Es complejo lo que hay que construir. Si siente la fuerza, lo vamos a acompañar, creemos profundamente en él”.

Arbitrajes

También consideró que “a River lo han perjudicado en los últimos cinco partidos. Es evidente, no se puede tapar el sol con la mano. Todos vemos lo mismo. Hay manoseo de todo tipo y color, es hacia todos. Esperamos que encuentren un limite en cuanto a la vergüenza. Es general, no sólo River. Todos tenemos que saber, como dijo nuestro capitán, somos nosotros contra todos”.

"HAY UN MANOSEO EVIDENTE CONTRA TODOS" 💣



Stefano Di Carlo lanzó frases picantes sobre el arbitraje en contra de River y de otros equipos del fútbol argentino, más allá de la autocrítica sobre el mal momento del equipo de Eduardo Coudet.



👉 "A RIVER LO HAN PERJUDICADO, ES… pic.twitter.com/pXIdPs74UA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026

“River debe imponerse en lo general y no hay que enfocarse en lo lateral. Pero eso no invalida lo que sucede. Es increíble ¿Es contra River? Sí. ¿Es general? Sí. Esto data hace años. La frase de la ‘guardia alta’ no nació por nada. La fragilidad de nuestra fútbol genera situaciones de la que antes se reponía. Lleva mucho tiempo la cuestión AFA. Hay cosas que no se pueden admitir. Pido que estemos unidos, debemos resolver los problemas, la situación, pero todo existe”, cerró.

