Anastasia y un menú en un Bar Notable que suma teatro, precio y una pista rusa

Anastasia, el Musical y Almacén Bar Lavalle sellaron una alianza para ofrecer una experiencia que trasciende la sala teatral y continúa alrededor de la mesa. Un acuerdo para que el público disfrute de beneficios cruzados entre el Teatro Astral y uno de los Bares Notables más tradicionales de Buenos Aires.

Quienes visiten Almacén Bar Lavalle encontrarán allí un beneficio exclusivo para adquirir entradas con descuento para las funciones de teatro de Anastasia, el Musical en el Teatro Astral.

A su vez, los espectadores que hayan asistido a una función de teatro de Anastasia podrán presentar su entrada —en formato físico o digital— y acceder a un beneficio especial en Almacén Bar Lavalle durante el mismo día de la función.

Como parte de esta alianza, los días de función de teatro el restaurante ofrecerá el exclusivo Menú Anastasia, inspirado en el universo del musical.

Su plato principal será el tradicional Strogonoff, una receta vinculada a la infancia de la gran duquesa Anastasia, acompañado por otras propuestas especialmente pensadas para disfrutar antes o después del espectáculo.

Ubicado en la esquina de Rodríguez Peña y Lavalle, el restaurante funciona en el edificio donde nació el reconocido artista argentino Florencio Molina Campos, convirtiéndose en un espacio donde conviven patrimonio, cultura y gastronomía

“Queremos que el público viva una experiencia completa, donde una salida al teatro también sea una oportunidad para disfrutar de algunos de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. Esta alianza con Almacén Bar Lavalle suma valor a esa propuesta”, expresó Carlos Mazalán, productor asociado de Anastasia, el Musical.

Por su parte, Diego Pasquale, propietario de Almacén Bar Lavalle dijo que “nos entusiasma recibir al público de Anastasia y crear una propuesta gastronómica que incluye el Strogonoff que comía la duquesa en su infancia”.

“Teatro y gastronomía son dos expresiones culturales que se potencian mutuamente. y permite vivir una experiencia integral al público”, completó.

El Menú Anastasia

Strogonoff $ 26.000

Milanesa con pure $ 24.000

Fideos con albóndigas $ 22.000

Todas estas opciones incluyen bebida + café

La obra

Anastasia cuenta con las actuaciones de Minerva Casero (Anya/Anastasia); Felipe Bou Abdo (Dimitri); Fernando “Pichu” Straneo (Vlad); Lucila Gandolfo (Emperatriz Viuda); Carolina Mainero (Lily); Agustín Iannone (Gleb) y Julieta G. Aleman (Anastasia Niña).

Con dirección general de Marcelo Rosa, las funciones en agosto serán sábados y domingos a las 15:30 horas, con entradas a la venta a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1639.

