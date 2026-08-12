Interés general | 11 ago 2026
HITO MÉDICO EN LA PLATA
Inédita cirugía en el Hospital San Martín: usaron una malla de alta tecnología para salvar a una joven de un ACV
Especialistas del equipo de Hemodinamia colocaron por primera vez en el sistema de salud público bonaerense un innovador dispositivo de nitinol para tratar un aneurisma complejo. La técnica mínimamente invasiva evitó abrir el cráneo y permitió darle el alta en menos de 24 horas.
El Hospital San Martín de La Plata marcó un precedente histórico en la salud pública de la provincia de Buenos Aires tras concretar con éxito una intervención endovascular de altísima complejidad. Por primera vez en el sistema público provincial, profesionales del equipo de Hemodinamia y neurorradiología intervencionista colocaron un innovador dispositivo de última generación conocido como WEB (Woven EndoBridge) para resolver un aneurisma intracraneal de cuello ancho en una paciente joven.
La intervención permitió neutralizar la malformación vascular de manera mínimamente invasiva, protegiendo a la paciente frente al riesgo inminente de sufrir un ataque cerebrovascular (ACV) y evitando cualquier tipo de compromiso neurológico. Gracias a las ventajas operativas de esta tecnología médica de vanguardia, la joven evolucionó de forma favorable y pudo volver a su casa en menos de 24 horas.
Cómo funciona la malla de nitinol y qué ventajas aporta
El dispositivo WEB consiste en una malla esférica autoexpandible fabricada con nitinol (una aleación especial de níquel y titanio) que revolucionó la neurorradiología intervencionista a nivel mundial. Su diseño fue concebido específicamente para tratar aneurismas complejos de cuello ancho que, por su forma y localización, representan un desafío crítico para las técnicas quirúrgicas tradicionales.
El procedimiento se lleva a cabo mediante una técnica hemodinámica de alta precisión:
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Acceso por microcatéter: Se ingresa por vía endovascular guiada por imágenes de alta resolución, evitando la necesidad de realizar una cirugía abierta de cráneo.
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Despliegue intra-saco: La malla se introduce dentro del aneurisma y se expande adaptándose milimétricamente a la forma exacta de la cavidad.
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Desvío de flujo y reconstrucción: El dispositivo rellena el saco aneurismático sin ocluir las arterias adyacentes, lo que induce una trombosis local controlada y favorece la reconstrucción natural de la pared arterial.
"Se coloca dentro del aneurisma un dispositivo que la rellena adoptando su forma sin tapar las arterias. Esta tecnología nos permite medir al milímetro y al mínimo detalle la patología, posibilitando planear y planificar el procedimiento", detalló el neurointervencionista del nosocomio, Alejandro Tejado. El especialista destacó que la paciente había sido evaluada previamente por diversos servicios de neurocirugía y que el gran reto médico radicaba en erradicar la patología esquivando cualquier secuela o efecto adverso neurológico.
Un avance clave para la salud pública bonaerense
La implementación de este equipamiento en el centro de salud platense constituye un hito para la democratización de la medicina de alta complejidad, garantizando que usuarios del sistema público accedan a tratamientos de nivel internacional sin costo.
Sustituir la neurocirugía tradicional de cráneo abierto por abordajes endovasculares de bajo impacto reduce drásticamente las complicaciones postoperatorias, disminuye los días de internación en terapia intensiva y optimiza el uso de recursos hospitalarios. Para los pacientes, el beneficio se traduce en una protección inmediata contra eventos cerebrovasculares, un postoperatorio sin dolor y una recuperación acelerada con retorno casi instantáneo a su vida cotidiana.