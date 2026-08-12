Una verdadera tragedia conmocionó el centro de la capital bonaerense este martes. Un hombre de 67 años murió en La Plata luego de sufrir una descompensación cardíaca mientras conducía su camioneta por las inmediaciones de Plaza Moreno, lo que provocó que perdiera el control del rodado y terminara chocando contra la vereda.

El trágico episodio tuvo lugar sobre la calle 54, entre 13 y 15, a metros del corazón geográfico de la ciudad. La víctima fue identificada por las autoridades policiales como Desiderio Espíndola Acuña, quien circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca (dominio AB443CY).

Según las primeras actuaciones efectuadas por el personal de la Comisaría Primera de La Plata, Espíndola Acuña sufrió una súbita descompensación de salud mientras estaba al volante. Fuera de control, el vehículo colisionó en primera instancia contra un caño de agua ubicado en el margen del espacio público y continuó su trayectoria hasta subirse a la vereda e impactar contra la mampostería de una propiedad ubicada a la altura del 932 de la calle 54, provocando daños menores en el inmueble.

#Policiales 🚨🕊️ Tragedia en La Plata: un hombre de 67 años se descompensó al volante, chocó en Plaza Moreno y murió



Una profunda conmoción se vivió este martes en el centro de La Plata. Un hombre de 67 años perdió la vida luego de sufrir una descompensación cardíaca mientras… pic.twitter.com/fbMOxBvuVr — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

Operativo del SAME y la investigación de la Justicia

Fueron los propios peatones y comerciantes de la zona quienes advirtieron que el conductor permanecía inconsciente dentro del habitáculo de la camioneta y dieron aviso inmediato al servicio de emergencias 911.

A los pocos minutos, una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar. El médico a cargo de la dotación, identificado como Dr. Girgis, constató el estado crítico del conductor y dispuso su traslado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata. Pese a los esfuerzos del personal médico en la guardia del nosocomio, horas más tarde las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El caso quedó radicado bajo la carátula preventiva de “Averiguación de causales de muerte”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata. La fiscalía dispuso el secuestro preventivo de la camioneta Toyota Hilux y la presencia de peritos de la Policía Científica en la escena del choque para realizar las tareas de rigor. La investigación busca determinar con precisión mediante la autopsia si el deceso se produjo a raíz de la patología médica previa o si el impacto tuvo incidencia en el fatal desenlace.