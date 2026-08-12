Boom de exportaciones en los puertos bonaerenses: registran el mayor movimiento de carga desde 2019

Los puertos públicos de la provincia de Buenos Aires atraviesan un período de fuerte dinamismo operativo. De acuerdo con el último informe del Monitor Portuario difundido por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, las terminales fluviales y marítimas provinciales movilizaron un total de 14,8 millones de toneladas de mercadería durante el primer trimestre de 2026, consolidando el volumen de actividad productiva más alto registrado desde el año 2019.

El incremento generalizado impactó de manera directa tanto en el transporte de cargas a granel como en la logística de contenedores. En términos interanuales, la movilización de carga a granel experimentó una suba del 21,3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, mientras que el rubro de contenedores alcanzó las 130 mil unidades operadas, lo que representa un alza del 8,1% respecto al período inicial de 2025.

Las claves del crecimiento: granos, petróleo crudo y valor agregado

El repunte de la operatoria portuaria bonaerense durante los primeros tres meses del año se explica a partir del desempeño de tres sectores clave de la economía y el comercio exterior:

Petróleo crudo y combustibles: Lideraron la carga general y a granel concentrando el 49% del volumen total, con un crecimiento exponencial del 87,4% en los despachos de crudo frente a 2025.

Cereales y oleaginosas: Representaron el 40% de las mercancías declaradas, mostrando un incremento del 29,7% en las exportaciones de granos.

Productos con valor agregado: El movimiento de manufacturas transportadas en contenedores escaló un 17,7% interanual.

Complementariamente, el entramado portuario provincial registró el tránsito y la comercialización de insumos esenciales y materias primas como fertilizantes, sustancias químicas, arenas, pescados, moluscos y crustáceos.

Logística pesada y generación de empleo genuino

Los indicadores de tráfico vehicular, ferroviario y marítimo expusieron el fuerte impacto socioeconómico y laboral que la actividad genera en las localidades portuarias y sus zonas de influencia. En el trimestre analizado, las terminales operaron un total de 2.066 buques (un 10,4% más que el año previo), coordinando de forma simultánea el ingreso y egreso logístico de 350 mil camiones (con una suba del 10,1%) y de 16 mil vagones de tren.

La sistematización y publicidad de estas estadísticas forman parte del Monitor Portuario, una política pública coordinada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios. La herramienta técnica tiene como propósito central relevar datos estratégicos de la actividad para optimizar la toma de decisiones y la planificación de obras de infraestructura a largo plazo.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la publicación periódica y el acceso abierto a estos informes garantiza la transparencia institucional del sector. Bajo los lineamientos fijados por la administración del gobernador Axel Kicillof, y articulados a través de la gestión del ministro de Producción, Augusto Costa, el programa busca democratizar los datos del sector para potenciar y consolidar el rol estratégico de los puertos dentro de la economía nacional.