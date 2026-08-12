Maslatón comparó el plan de Milei con el 2001 y dejó una advertencia clave

El analista financiero Carlos Maslatón advirtió que el modelo económico de Javier Milei y Luis Caputo “revienta por algún lado”, por el “de los defaults internos o por el lado de la licuación inflacionaria”.

En cuanto al primero de los ítems, el exarmador de La Libertad Avanza sostuvo en declaraciones a Perfil Radio que los defaults internos serían algo parecido al estallido del 2001, en un contexto como el actual en el que “el modelo acumula deuda en pesos que, en términos reales, considera deuda en dólares”.

“El 2001 es una combinación de tres cosas: de imposibilidad de pago del Estado de sus obligaciones normales, de sus obligaciones financieras; imposibilidad de la gente y de las empresas de pagar la deuda que tomaron, combinado con una corrida bancaria. Una corrida bancaria en dólares, que es lo que determinó la caída de la convertibilidad”.

“La convertibilidad no cayó porque estaba mal el tipo de conversión. Cayó básicamente por una corrida bancaria. Y es así como se manifiestan esta clase de planes. Las fallas de estos planes vienen por esos lados”, completó.

