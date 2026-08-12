Taiana propuso que sean “jornadas no laborables” los días en que el Papa León XIV esté en Argentina

El diputado nacional de Unión por la Patria, Jorge Taiana, presentó un proyecto, que cuenta con la firma de más de 20 legisladores, en el que le solicita al Poder Ejecutivo que se declare, de manera excepcional, los días 9, 10 y 11 de noviembre como jornadas no laborables, con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

“Su llegada será una oportunidad para renovar la esperanza y reafirmar los valores del diálogo, la fraternidad y el encuentro entre los argentinos”, puntualizó el legislador peronista.

Y puso de relieve que “por la importancia y la trascendencia histórica de este acontecimiento”, es que presentó el proyecto de resolución para solicitar que, “de manera excepcional, el Poder Ejecutivo declare los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 como jornadas no laborables, con el objetivo de facilitar el acceso, la organización y el desplazamiento de todos aquellos que quieran participar de las actividades previstas”.

𝗣𝗔𝗣𝗔 𝗟𝗘𝗢́𝗡 𝗫𝗜𝗩 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗔

En noviembre recibiremos la visita del Papa León XIX @Pontifex_es en nuestro país, y su llegada será una oportunidad para renovar la esperanza y reafirmar los valores del diálogo, la fraternidad y el encuentro entre los… pic.twitter.com/TzgcrZ8rT0 — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) August 11, 2026

“La llegada del Papa León XIV adquiere, además, una significación especial por la continuidad de su pontificado con el legado de Francisco y por su trayectoria y vínculo con América Latina”, ponderó el excanciller.

Finalmente mencionó que “en un momento en el que necesitamos volver a encontrarnos y construir en comunidad, el mensaje del Papa en defensa de la dignidad humana y la justicia social nos interpela”.