Emotiva versión de “Té para tres” para homenajear a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños

En la noche de este martes 11 de agosto, el Movistar Arena se convirtió en el escenario de una celebración muy especial: en el día en que Gustavo Cerati cumpliría años, Soda Stereo ECOS volvió a emocionar a miles de personas con una función que quedará entre las más memorables de esta experiencia inédita.

La noche tuvo dos momentos especiales. Por un lado Charly Alberti y Zeta Bosio dedicaron emotivas palabras.

“Todos lo extrañamos, y creo que esta es la mejor forma de celebrar un día tan importante como el de hoy”, dijo Charly Alberti sobre el final del show.

“Todos tenemos algo que agradecerle a Gustavo hoy”, agregó Zeta.

Pero el momento más conmovedor llegó cuando Charly y Zeta dejaron el escenario por unos minutos, para dar lugar a una emotiva versión de “Té para tres” interpretada únicamente por Gustavo,

“Té Para Tres”, un instante de enorme emoción para todos los presentes.

Este miércoles 12 de agosto será la última presentación con entradas disponibles, ya que las funciones del 14 y 15 de agosto se encuentran agotadas.

Hasta el momento, cerca de 500 mil personas ya fueron parte de este suceso histórico, convirtiéndose en un fenómeno regional sin precedentes y, aunque el show seguirá girando hasta diciembre, las próximas fechas del 12, 14 y 15 de agosto serán las últimas en Buenos Aires.

La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.