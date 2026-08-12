Vivir y trabajar en Montevideo, Santiago o Buenos Aires: comparativa de salarios y costo de vida

Una compañía de talento líder a nivel global realizó un relevamiento de indicadores de salarios y costo de vida que permiten tener una referencia comparativa de lo que significa trabajar y vivir en Montevideo, Santiago y Buenos Aires, de gran utilidad para aquellos que evalúan la posibilidad de emigrar de manera temporal o definitiva a Chile o Uruguay desde Argentina por razones profesionales.

Uruguay y Chile siempre han sido plazas atractivas para los argentinos que analizan la posibilidad de emigrar por trabajo. En ambos casos, juegan a favor la cercanía geográfica, el idioma compartido, la estabilidad económica y los indicadores de seguridad ciudadana. Uruguay, además, se destaca por la similitud de costumbres y una política migratoria amigable. Por su parte, Chile se destaca por la alta valoración de los profesionales argentinos, su desarrollo urbano y la calidad de su infraestructura.

En este sentido, los expertos en gestión de talento de Randstad han elaborado un análisis comparativo a partir de los ingresos medios en cada país. En Argentina la mediana de remuneración bruta en el sector privado formal se ubica actualmente en 1.600.829 pesos; en Uruguay el salario medio bruto se estima en los 34.600 pesos uruguayos y en Chile alcanza 1.333.905 pesos chilenos brutos.

Asimismo, cada país fija la remuneración mínima que rige por ley. El salario mínimo vital y móvil en Argentina es de 376.600 pesos argentinos; del otro lado del charco se posiciona en 25.383 pesos uruguayos; y en el país trasandino en 555.553 pesos chilenos.

Remuneraciones por ocupación

El relevamiento llevado adelante por Randstad aporta información sobre los salarios de referencia en cada país para distintos roles laborales. El sueldo bruto inicial de un operario industrial en Buenos Aires ronda 1.500.000 pesos argentinos, en Montevideo es de aproximadamente 27.000 uruguayos, y en Santiago es de 600.000 chilenos.

Asimismo, la remuneración bruta inicial de referencia de un empleado administrativo en Argentina es de 1.800.000 pesos, en Uruguay ronda los 35.000 uruguayos, y en Chile se ubica alrededor de 590.300 chilenos.

En el rubro de perfiles de IT, el salario de referencia de un programador junior en Argentina arranca en 1.800.000 pesos brutos, en Uruguay parte de los 60.000, mientras que en Chile la remuneración bruta inicial de un programador junior se ubica a partir de 945.900 pesos chilenos.

Si bien estos datos ofrecen un panorama general de referencia, las remuneraciones de mercado de las diferentes posiciones laborales, tanto de ejecutivos, profesionales y mandos medios y gerenciales, como de posiciones operativas y técnicas, suelen encontrarse por encima de estos umbrales iniciales y dependen de la calificación, del nivel de estudios máximo alcanzado y la actualización profesional del candidato, así como de su trayectoria, seniority y expertise.

Indicadores de costo de vida

El relevamiento de Randstad también recoge algunas referencias de costos de productos y servicios que permiten arribar a una idea básica del costo de vida en Santiago, Montevideo y Buenos Aires, que se muestran a continuación como un porcentaje de los valores del salario bruto medio de 1.600.829 pesos argentinos, 34.600 uruguayos y 1.333.905 chilenos, respectivamente.

El primer factor relevado, y el más importante por el peso relativo que tiene, es el de la vivienda. En Buenos Aires, el alquiler de un departamento de dos ambientes, un dormitorio, en una zona media de la ciudad promedia los 860.000 pesos, cifra que representa el 54% del salario bruto promedio del sector privado. El alquiler de un inmueble con las mismas características en una zona media de Montevideo oscila los 20.500 uruguayos, cifra que representa el 59 % del salario bruto medio de un trabajador formal en Uruguay. Representando el 49 % del salario medio bruto de un trabajador en Chile, un departamento de dos ambientes, un dormitorio, en una ubicación promedio de la ciudad de Santiago se ubica alrededor de los 652.000 chilenos.

De esta manera, el análisis de los datos presentados en el informe indica que el costo habitacional resulta más elevado en Montevideo, seguido por el de Buenos Aires, y por último, el de Santiago de Chile, siempre teniendo en cuenta la media salarial de cada país.

Al comparar estos datos con el relevamiento realizado por Randstad en agosto de 2024, se observa que el peso relativo del alquiler sobre el salario promedio registró cambios mínimos en Buenos Aires, donde pasó del 53 % al 54 %, y en Montevideo, donde disminuyó del 60 % al 59 %. La principal variación se registra en Santiago de Chile, donde este indicador descendió del 64 % al 49 %, reflejando una evolución favorable del peso relativo del costo de vivienda en relación a los salarios.

Sobre estos indicadores, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, afirmó que “para quien tiene que evaluar una propuesta laboral en el exterior, o está analizando la posibilidad de emigrar por trabajo, tener un panorama del costo de vida de la ciudad de destino es vital, tomando en cuenta que se trata en general de decisiones impulsadas por la búsqueda de una mejora económica”.

“Especialmente el costo de vivienda, educación y salud tienen un peso relativo importante que determinan la posibilidad de ganar en calidad de vida y capacidad de ahorro al concretar un cambio, por eso resulta fundamental analizar la decisión de manera integral, considerando las principales variables que tendrán incidencia en el costo de vida del día a día en el país de destino”, acotó.

El valor de la tecnología es otro factor crucial que impacta en la economía personal. Una notebook de primera marca, con procesador i5, 16GB de RAM y disco de estado sólido de 500GB se consigue en Argentina por 1.800.000 pesos, es decir, el 111 % de un salario bruto medio. La misma computadora comprada en Uruguay tiene un costo de unos 27.789 pesos uruguayos, el 80 % de un sueldo bruto medio, mientras que en Chile se puede adquirir por aproximadamente 655.990.000 pesos chilenos, valor que representa el 49% de la remuneración media bruta de un trabajador.

En este punto, se ve con claridad que aún con los cambios impositivos aplicados en los últimos años, el acceso a la tecnología continúa resultando mucho más costoso en Argentina que en otros países de la región. En el extremo opuesto, Chile es el país donde la tecnología resulta más accesible, considerando el costo en relación al ingreso medio de un trabajador chileno (49%), seguido por Uruguay donde el valor de una notebook representa el 80 % de un salario medio.

El abono de conectividad a internet, uno de los servicios considerados imprescindibles en la vida actual, tiene en Argentina un costo aproximado que parte de los 40.000 pesos argentino por mes, el 2,50% del salario promedio de un trabajador. El mismo abono en Uruguay parte de los 825 uruguayos, con un peso del 2,38 % del salario promedio uruguayo; y en Chile parte de los 10.000 chilenos, es decir, 0,75 % del salario medio de un trabajador trasandino.

En este sentido, Argentina es el país que tiene el valor de conectividad más elevado en relación al ingreso medio de los asalariados. En orden decreciente le siguen Uruguay –casi a la par con el costo argentino- y, finalmente, tenemos a Chile con el valor de conectividad más competitivo de la región en relación al ingreso medio de los trabajadores.

El costo de la canasta básica y el precio de los alimentos es otro de los factores centrales que conforman el costo de vida. El “Índice Big Mac” que elabora la revista The Economist desde mediados de los 80´es un indicador que se utiliza para comparar el costo de vida y el poder adquisitivo en los diferentes países. Con esa referencia en mente, el relevamiento de Randstad da cuenta que un Combo Big Mac se puede conseguir en Buenos Aires por 15.800 pesos argentinos, valor que significa el 0,99 % del salario medio bruto, en Montevideo por 629 uruguayos, equivalentes al 1,82 % del salario medio de Uruguay, y en Santiago por 8.790 chilenos, que representan un 0,66 % del salario bruto de Chile.

El costo del combustible es otro ítem que influye fuertemente en el costo de vida, por su impacto en la movilidad y en la formación de precios de gran parte de los productos y servicios de la economía. En Buenos Aires el litro de nafta súper se comercializa en aproximadamente 2.058 pesos que equivalen al 0,13 % del salario medio, mientras que en Montevideo tiene un valor de 88,67 pesos que representan el 0,26 % del ingreso bruto medio de Uruguay. En Santiago el litro de nafta súper tiene un costo de aproximadamente 1.583 pesos, equivalentes al 0,12 % de la remuneración bruta media en Chile, por lo que este indicador muestra un impacto mucho más marcado en Uruguay.

“A diferencia de otros momentos en los que el contexto económico y político tenían una mayor incidencia en este tipo de decisiones, la emigración por trabajo se encuentra hoy estable dentro de los registros habituales de mercado, y se explica por una alta valoración de la formación y del reconocimiento académico de nuestros profesionales, que hacen de Argentina una plaza atractiva para la búsqueda y captación de talento”, sumó Avila.

En igual tenor, consignó que “un buen nivel de inglés, la capacidad de trabajo, la creatividad y aptitud para adaptarse a entornos diversos y dinámicos suelen ser los atributos más valorados del talento argentino, y los que les abren puertas en los diferentes países de la región”.

“En muchos casos la emigración no es permanente, sino por casos de jóvenes profesionales que buscan adquirir experiencia internacional de manera temporal, lograr un ahorro en moneda dura durante un tiempo o realizar cursos, programas de entrenamiento y hasta posgrados en el exterior, para luego regresar al país, y con esa experiencia impulsar un mejor desarrollo de carrera en Argentina”, cerró.