Alak y Descalzo en masivo acto en La Plata: “En el peronismo no sobra nadie, necesitamos a todos”

El intendente de La Plata y presidente del PJ La Plata, Julio Alak, encabezó la presentación de la reedición del libro Modelo argentino para el proyecto nacional, de Juan Domingo Perón, junto al exintendente de Ituzaingó y presidente del PJ Ituzaingó, Alberto Descalzo, y el intendente de Ituzaingó y congresal provincial del PJ bonaerense, Pablo Descalzo.

Además, durante la jornada, que convocó a más de 250 personas —principalmente estudiantes universitarios y militantes—, se le entregó el reconocimiento de ‘Militante Ilustre’ a Alberto Descalzo por su destacada trayectoria dentro del Movimiento Nacional Justicialista.

Ayer volvimos a encontrarnos en la casa del peronismo platense para hablar de una obra fundamental de Juan Domingo Perón: “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional”, junto a Alberto Descalzo y Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó.



Una oportunidad para recuperar ideas,… pic.twitter.com/r6Yu86GoXg — Julio Alak (@Julio_Alak) August 12, 2026

“El peronismo es una familia, en el peronismo no sobra nadie: estamos a todos y necesitamos a todos”, dijo Alak, también secretario de Formación Política del PJ Bonaerense y autor del prólogo del libro. Además, afirmó que “el pueblo argentino en estos momentos nos está invitando a su casa en busca de peronismo”.

Sobre el reconocimiento a Alberto Descalzo, el alcalde platense afirmó: “Necesitamos destacar a las mejores compañeras y a los mejores compañeros, pero no es solamente por honrar su militancia, sino para que sean modelos de crecimiento, de donde nuestros más jóvenes se deben formar”.

Por su parte, Alberto Descalzo, también consejero provincial por la Primera Sección Electoral en el Consejo Provincial del PJ bonaerense, destacó que “los peronistas, cuando nos peleamos entre nosotros, perdemos y aparece el enemigo”.

“En esta reedición de los libros del Modelo Nacional que estamos presentando no solo hay una luz al final del túnel, sino también un desafío para todos y para las generaciones jóvenes”, sumó.

“Queremos adecuar este momento histórico de nuestro país a las necesidades del mundo. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas doctrinarias e ideológicas, y que tenemos que tener la fuerza necesaria”, anexó.

En la misma línea, Pablo Descalzo, también miembro del Consejo Directivo del PJ Ituzaingó, sostuvo que “el peronismo representa un instrumento para la liberación no solamente de la República Argentina, sino de los pueblos del mundo”.

“Sentimos un compromiso enorme con la historia, con la República Argentina, con la comunidad organizada; todos aquellos y aquellas que abrazamos y creemos en el peronismo sabemos que esa es la herramienta para la liberación nacional”, puntualizó.

Fue un enorme orgullo acompañar a Alberto Descalzo, reconocido en el PJ bonaerense, por su trayectoria militante. Una vida de compromiso con el peronismo y con nuestra gente. Porque no hay proyecto nacional sin memoria, convicciones y militancia. pic.twitter.com/AY1CKNUos9 — Pablo Descalzo (@PablocDescalzo) August 12, 2026

Además, aseguró que “Julio (Alak) está llevando adelante la Secretaría de Formación del PJ, y esto tiene que ver con incorporar, abrazar, integrar, incluir a miles de pibes y pibas y compatriotas que, como le gustaba decir al General, ‘son peronistas pero aún no lo saben’, y esta es la llave para que esos compañeros, esas compañeras, se sumen y construyamos definitivamente el proyecto nacional que necesita la República Argentina”.

El encuentro tuvo lugar en la sede del PJ La Plata y contó con la presencia del vicepresidente del partido, Carlos Bonicatto; el secretario general del PJ La Plata, Guillermo Cara, quien además estuvo a cargo de la presentación y la moderación del panel; como así también del secretario de Coordinación del PJ, Norberto Gómez; entre otras autoridades destacadas.

Modelo Argentino para el Proyecto Nacional

Presentado originalmente por el General Juan Domingo Perón el 1º de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa, el libro Modelo Argentino para el Proyecto Nacional constituye su testamento político e ideológico más relevante y su legado doctrinal póstumo.

El texto propone una guía estratégica para consolidar un modelo de país integrado, fundado en los tres pilares del justicialismo: Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social.

Lejos de ser una receta cerrada o dogmática, Perón concibió esta propuesta como una ideología creativa abierta al debate de todos los sectores representativos de la sociedad: fuerzas políticas, trabajadores, empresarios e instituciones.

Su objetivo central es superar las divisiones históricas y establecer un gran acuerdo democrático y participativo para definir el rumbo estratégico de la Argentina hacia las futuras generaciones.