Grupo de Narváez abre nuevos locales de cercanía en CABA

Como parte de un plan de expansión centrado en mejorar la experiencia de compra, priorizando la cercanía con sus clientes, GDN Argentina, empresa propietaria de las marcas ChangoMâs, Híper ChangoMâs y MasOnline.com.ar, presentó en sociedad sus primeras tiendas “Mâs Go”, una nueva propuesta que busca optimizar las compras de proximidad, brindar un surtido diferencial para todos los vecinos y ofrecer a los clientes la oportunidad de acceder a compras más rápidas, efectivas y prioritarias.

Actualmente, ya son tres los nuevos locales “Mâs Go” que están operando en los barrios porteños de Villa del Parque (Nogoyá 3151), Monte Castro (Álvarez Jonte 4393) y Belgrano (Avenida Cabildo 2754). Cada uno de ellos cuenta con un espacio de hasta 200 metros cuadrados, con más de 2 mil referencias de surtido en categorías clave como almacén, frescos, perfumería, limpieza y bebidas, manteniendo las mismas promociones, beneficios bancarios y descuentos exclusivos que las tiendas con grandes dimensiones.

Para finales del 2026, GDN Argentina tiene previsto más locales “Mâs Go”en los próximos días, en distintos barrios del Gran Buenos Aires y CABA, bajo la misma modalidad de cercanía. Además, este nuevo modelo permitirá la generación de más de 200 puestos de trabajo y, para asegurar la operatividad y abastecimiento de los productos, la puesta en marcha de un nuevo sistema de abastecimiento para cada punto “Mâs Go”, optimizando tiempos de entrega.

Foco en el ahorro y la eficiencia

Los nuevos locales “Mâs Go” cuentan con un espacio de hasta 200 metros cuadrados de piso de venta y abren en el horario de 8 a 21 horas todos los días.

Los clientes que visiten los locales podrán encontrar un espacio de compra más ágil, con góndolas de productos prioritarios de la canasta básica, ofreciendo todo lo necesaria para las compras rápidas y de todos los días, manteniendo las mismas promociones y descuentos exclusivos de las tiendas con grandes dimensiones. Además, la propuesta incluye oportunidades de ahorro con distintos medios de pagos, descuentos y promociones en productos seleccionados.