Una jornada de alta tensión política y emotividad se vivió en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados durante la exposición por la disolución del Coro Nacional de Niños. El conflicto escaló de forma dramática cuando el padre de uno de los menores integrantes del organismo estalló de furia contra los legisladores de La Libertad Avanza, dejando una frase que se viralizó de inmediato en redes sociales: "Yo los voté y me arrepiento".

La presencia del conjunto infantil en el recinto tenía como objetivo visibilizar el reclamo frente a la decisión del Poder Ejecutivo de poner fin a la histórica institución creada en 1967.

#Tensión 🎼😢 “Los voté y me arrepiento”: un padre estalló en el Congreso por el cierre del Coro Nacional de Niños



Un momento de fuerte tensión y profunda emoción se vivió en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados durante una reunión por la disolución del Coro Nacional… pic.twitter.com/lNrnbIoFdP — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

Risas, desprecio y el estallido en el recinto

El detonante del conflicto ocurrió justo después de que Fátima Crespo, una de las jóvenes integrantes del cuerpo musical, finalizara su exposición en representación de sus compañeros. Acto seguido, los niños comenzaron una interpretación musical, muchos de ellos con lágrimas en los ojos ante la inminente pérdida de su espacio institucional.

En ese momento, la indignación de los familiares presentes se desbordó al notar que varios legisladores oficialistas no solo ignoraban la presentación y conversaban en voz alta, sino que además se reían.

Visiblente conmovido, el padre interrumpió el desarrollo de la reunión para recriminar la actitud de los representantes del oficialismo. "¡15 años tiene mi hijo, merece por lo menos el respeto de que lo escuchen y no que hablaran entre ustedes cuando estaba cantando!", gritó en el recinto. Segundos después, dirigiéndose directamente a la bancada oficialista, lanzó el categórico reproche: "¡Yo los voté y me arrepiento el día que los voté!".

Fuerte cruce entre las bancadas

La reacción del familiar generó un inmediato enfrentamiento verbal entre las distintas fuerzas políticas de la comisión. La presidenta del cuerpo, Lorena Pokoik (diputada de Unión por la Patria), justificó el reclamo al señalar que se trataba de "un padre indignado porque sus niños menores están cantando con lágrimas en los ojos y un conjunto de diputados da la espalda".

Por su parte, desde los sectores afines al Gobierno intentaron restar gravedad al asunto pidiendo el desalojo de la sala, al tiempo que desde el entorno de las autoridades parlamentarias calificaron el hecho como un "show armado" por la oposición.

Los argumentos oficiales detrás del cierre

La disolución del organismo quedó formalizada a través del Decreto 687/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma derogó la estructura que funcionaba desde hace casi seis décadas.

Desde el Poder Ejecutivo justifican la medida alegando supuestas "irregularidades" administrativas relacionadas con la percepción de asignaciones y remuneraciones por parte de menores en la administración pública. Como contrapartida, las autoridades prometen la creación de un nuevo Programa de Formación Artística, argumentando que tendrá una cobertura federal más amplia para niños y adolescentes de todo el país.