Adriana Baravalle es la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación

Adriana Baravalle asumió este miércoles al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Darío Genua, a quien el organismo destacó por “el trabajo y los logros alcanzados durante su gestión”.

Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento y su llega al cargo ocurre el mismo día en el que tuvo lugar una histórica manifestación de cientificos y científicas al Obelisco, en rechazo al ajuste de Javier Milei.

🔷 “Estamos viviendo un cientificidio”



Movilización en el Obelisco en defensa de la ciencia y en reclamo de mayor presupuesto.



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Según se informó, la flamante funcionaria es directora del Laboratorio de Tecnologías Experienciales de la Universidad Austral, cuenta con trayectoria en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e innovación tecnológica, tanto en el ámbito académico como profesional.

Durante su carrera, combinó la investigación y la docencia universitaria con la conducción de iniciativas tecnológicas en los sectores público y privado. Además, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Desde la Secretaría señalaron que su llegada tendrá como principales objetivos “profundizar las políticas de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.

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El comunicado oficial también destacó que Baravalle cuenta con experiencia previa en la administración pública nacional, un antecedente que se suma a su formación académica y a su trayectoria en áreas vinculadas con la tecnología y la innovación.