Política | 13 ago 2026
Designación
Adriana Baravalle es la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación
Reemplaza a Darío Geuna, desplazado de su cargo. La asunción se da el mismo día en el que la comunidad científica protagonizó una masiva manifestación en el Obelisco en rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei.
Adriana Baravalle asumió este miércoles al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Darío Genua, a quien el organismo destacó por “el trabajo y los logros alcanzados durante su gestión”.
Baravalle es doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento y su llega al cargo ocurre el mismo día en el que tuvo lugar una histórica manifestación de cientificos y científicas al Obelisco, en rechazo al ajuste de Javier Milei.
🔷 “Estamos viviendo un cientificidio”— La Nación Más (@lanacionmas) August 12, 2026
Movilización en el Obelisco en defensa de la ciencia y en reclamo de mayor presupuesto.
📌 LN+ pic.twitter.com/K0BYWJQh35
Según se informó, la flamante funcionaria es directora del Laboratorio de Tecnologías Experienciales de la Universidad Austral, cuenta con trayectoria en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e innovación tecnológica, tanto en el ámbito académico como profesional.
Durante su carrera, combinó la investigación y la docencia universitaria con la conducción de iniciativas tecnológicas en los sectores público y privado. Además, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.
Desde la Secretaría señalaron que su llegada tendrá como principales objetivos “profundizar las políticas de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico”.
August 13, 2026
El comunicado oficial también destacó que Baravalle cuenta con experiencia previa en la administración pública nacional, un antecedente que se suma a su formación académica y a su trayectoria en áreas vinculadas con la tecnología y la innovación.