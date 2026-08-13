Intendenta PRO cargó contra Kicillof por la inseguridad: “Nosotros enfrentamos al delito”

Vicente López instaló nuevos Puntos Seguros para combatir el delito y mantener a los vecinos conectados, mediante cámara y audio, con el Centro de Monitoreo ante cualquier emergencia. Con estas incorporaciones, el municipio ya cuenta con 204 dispositivos distribuidos en todos los barrios del partido, que permiten pedir asistencia inmediata ante hechos de inseguridad, situaciones sospechosas, accidentes o emergencias médicas. En este marco, la intendenta local, Soledad Martínez, aprovechó para ratificar su prioridad en la lucha contra el delito y lanzó críticas a la administración bonaerense.

#Inseguridad 🚔🛡️ Intendenta PRO cargó contra Kicillof: “Nosotros decidimos enfrentar al delito”



La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, volvió a cuestionar al gobernador Axel Kicillof al inaugurar nuevos Puntos Seguros en el distrito. Durante la recorrida, defendió la… pic.twitter.com/xE6FsaKcvM — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

Uno de los nuevos dispositivos está ubicado en Juramento e Independencia, en Carapachay, un punto de alta circulación donde se concentran establecimientos educativos, la parroquia y distintos comercios. Otro se instaló en Ugarte y Valle Grande, una zona de gran circulación ubicada a pocas cuadras de la Panamericana y próxima a la Escuela Primaria N° 31, la Escuela Secundaria N° 10 y distintos comercios.

“Los Puntos Seguros son una herramienta que instalamos hace muchos años en Vicente López, en todos los barrios. Incorporan tecnología para que los vecinos estén conectados de manera automática, con cámara y audio, con nuestro Centro de Monitoreo. Eso nos permite despachar muy rápido patrullas, bomberos, Defensa Civil, ambulancias y todos los recursos disponibles que tenemos en Vicente López”, explicó Martínez.

Los Puntos Seguros son tótems de vigilancia fáciles de utilizar y permiten que cualquier vecino pueda comunicarse de manera directa con el Centro de Monitoreo para alertar sobre hechos de inseguridad, situaciones sospechosas, accidentes de tránsito o emergencias que requieran la intervención de la Patrulla Municipal, SAME, Bomberos o Defensa Civil.

Detrás de cada Punto Seguro hay un sistema integral de seguridad preparado para responder: las cámaras y el audio están conectados al Centro de Monitoreo ESCUDO, que alerta a las patrullas desplegadas en las calles para agilizar la capacidad de respuesta. Más de 4 mil vecinos utilizaron esta herramienta durante el último tiempo para pedir asistencia ante distintas situaciones.

“El beneficio es directo para los vecinos. De manera instantánea pueden conectarse con nuestro Centro de Monitoreo y tener una respuesta directa de patrullas, bomberos, Defensa Civil y ambulancias. Más de 4 mil vecinos pudieron usar esta herramienta en este último tiempo de manera eficaz, así que el beneficio es completamente directo”, sumó la jefa comunal.

Vicente López refuerza las acciones para combatir el delito y garantizar una respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Esta herramienta se suma al despliegue de una fuerte presencia de la Patrulla Municipal equipada para prevenir y enfrentar el delito, con tecnología y herramientas como las armas de munición no letal Byrna, para que los vecinos puedan pedir ayuda de manera inmediata cerca de sus casas, trabajos, escuelas y lugares de circulación cotidiana.

“En una provincia y en un conurbano que cada vez es más inseguro y violento, nosotros decidimos enfrentar el delito, decidimos hacer más, como no lo hace el gobernador, y vamos a seguir invirtiendo recursos municipales para que nuestros vecinos puedan vivir tranquilos”, sentenció Martínez.