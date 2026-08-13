La Plata celebra el Día del Niño con una agenda cultural para toda la familia

La Municipalidad de La Plata difundió la agenda cultural que se desarrollará del jueves 13 al domingo 16 de agosto en teatros, cines municipales, centros culturales, museos, espacios públicos y salas artísticas de la capital bonaerense.

El cronograma reunirá propuestas para todas las edades con funciones de cine nacional e internacional, espectáculos teatrales y musicales, presentaciones de danza, actividades recreativas, literatura, recorridos turísticos y exposiciones.

Además, se realizarán distintas actividades especiales por el Día del Niño, con propuestas gratuitas en la República de los Niños, el Centro Cultural Julio López, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y otros espacios de la ciudad.

Jueves 13

La agenda comenzará a las 18 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas con la proyección de El punto. Un documental sobre Ismael Quiles, y continuará a las 18:30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha con la película Canelones.

Por otra parte, a las 20 se presentará la obra de teatro Un enemigo del pueblo en el Pasaje Dardo Rocha y el Cine EcoSelect proyectará Los lunes al sol, mientras que a las 20:30 el Cine Select ofrecerá Akira.

Viernes 14

A las 18 horas se presentará la nueva colección de libros Del Bonete Amarillo en una edición especial por el Día del Niño en el Palacio López Merino. La actividad será gratuita, con cupos limitados y reserva previa a través de [email protected].

Además, a la misma hora el Cine EcoSelect proyectará nuevamente El punto. Un documental sobre Ismael Quiles, y a las 18:30 el Cine Select ofrecerá otra función de Canelones.

La agenda continuará a las 20 con A pura danza, muestra de la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata que incluirá performances, ballet contemporáneo, danza árabe, variaciones y distintas piezas coreográficas en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha.

También a las 20, el Cine EcoSelect presentará El hombre increíble, y el cierre de la jornada llegará a las 20:30 con una nueva edición de Jazz en el Pasaje, que contará con la participación de Casagrande, Valin, Bianchetto y Cassina 4TET.

Sábado 15

Las actividades del sábado comenzarán a las 14:00 con Laboratorio de Cuentos, una propuesta especial de teatro interactivo por el Día del Niño con chocolate y sorpresas, de acceso gratuito, en el Centro Cultural Julio López.

A la misma hora, el Museo Evita será sede de una nueva edición del ciclo Libros de Danza y a las 16:30 el Cine Select ofrecerá una función especial para las infancias con la película 6 Grandes Héroes.

Por otro lado, a las 17 se inaugurará la muestra Joyeros Argentinos ¿Cuándo late la memoria? en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, y a las 18:30 el Cine Select proyectará nuevamente Canelones.

La programación del sábado continuará a las 20 con la obra teatral La Calesita Otra Vuelta Más en el Pasaje Dardo Rocha, continuará a las 20:30 en el Cine Select con They Live y finalizará a las 21:00 en la Sala Armando Discépolo con Bajo la tormenta, una producción integral de la Comedia de la Provincia.

Domingo 16

El domingo comenzará en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, donde de 12 a 20 horas se realizará el 4° Encuentro Federal Cyberciruja en La Plata con propuestas vinculadas a videojuegos, computadoras antiguas y dispositivos.

De 14 a 20 horas, a su vez, el Pasaje Dardo Rocha celebrará el Día del Niño con una actividad especial en torno a la muestra 40 años de vacaciones de Andrés Compagnucci.

Asimismo, a las 14:30 la República de los Niños será escenario de Festejo Rinconero por el día de las Infancias, con la visita de la Kombi Juegoteca Viajera, juegos y actividades gratuitas en el domo del predio de Gonnet.

Luego, a las 15, el anfiteatro del parque ofrecerá Hugo Figueras Sinfónico junto a la orquesta barrial y el Coro Juvenil de La Plata con entrada libre y gratuita.

También a las 15 se desarrollará el Walking Tour Ciudad Soñada, con punto de encuentro en el Eje Fundacional, y a las 18 el Cine EcoSelect proyectará El punto. Un documental sobre Ismael Quiles, mientras que el Cine Select ofrecerá una nueva función de Canelones.

La jornada cinematográfica continuará a las 20 en el Cine EcoSelect con Le Samourai y, en paralelo, el Cine Select proyectará Tierra en Trance, de Glauber Rocha, en 16 mm.

Finalmente, a las 20, la Sala Armando Discépolo volverá a presentar Bajo la tormenta, con entrada libre y gratuita.

Muestras

En la Nave Central del Pasaje Dardo Rocha continuará 40 años de vacaciones, de Andrés Compagnucci, una selección de obras realizadas a lo largo de cuatro décadas en las que la cultura popular y el juego encuentran una forma singular de representación.

Además, el MUMART, ubicado en el Pasaje Dardo Rocha, ofrecerá Trío ecléctico, de Manu Rubín, Muni Caretti y Gabriel Busquets, mientras que el MACLA continuará exhibiendo El niño que habito, de Magui Delfino y Daniela Almeida.

Por otro lado, el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas mantendrá disponibles las muestras Un té y mucho arte, con obras de los alumnos del taller de arte para chicos Lo de Lola Mora, y Para verte necesito inventar tu rostro, de Martina Prandini.

Además, en el Espacio de Extensión del MUMART del Hospital Italiano continuará Buenos muchachos, de María Cecilia Nitti, y en el Complejo Bibliotecario Municipal López Merino seguirá disponible la muestra sobre derechos humanos A 50 años del golpe: libros sobre nuestra historia y nuestra identidad, que puede visitarse de lunes a viernes de 14 a 18 horas.