Lavado narco en Rosario: Así cayó “Marianito”, contador de “Los Monos”

Se realizaron 11 allanamientos en Rosario, Pérez y Piñero en el marco de una investigación federal por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Durante uno de los procedimientos, realizado en una vivienda de Larrechea al 800, fue detenido Mariano Hernán Ruiz, más conocido como “Marianito”, quien años atrás había sido condenado por su participación en la organización narcocriminal “Los Monos” y señalado como uno de sus operadores financieros.

Al ser detenido e identificado por la policía, Ruiz comenzó a manifestar que se sentía mal y pidió atención médica. Fue trasladado a un hospital, mientras el allanamiento continuó en la vivienda. “Marianito” quedó detenido en el centro de salud “Heca” bajo custodia policial.

La investigación busca determinar de dónde salió el dinero utilizado para comprar distintos bienes y propiedades que, según los investigadores, no podrían justificarse con los ingresos declarados. El caso alcanza a Ruiz, su hijo y su pareja. Para reconstruir esos movimientos, también se allanó una inmobiliaria, una mutual y tres escribanías, donde se buscó documentación sobre operaciones y movimientos de dinero.

#Narcotráfico 🚔💰 Lavado narco en Rosario: cayó “Marianito”, contador de “Los Monos”



Un importante operativo federal contra el lavado de activos terminó con la detención de Mariano Hernán Ruiz, conocido como “Marianito”, señalado como uno de los operadores financieros de la… pic.twitter.com/fLq0IGvaGW — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

Ruiz ya había sido condenado en 2015, mediante un juicio abreviado, a tres años de prisión por su participación en “Los Monos”. En esa causa había sido señalado como el encargado de las finanzas de la organización y también de conseguir armas y municiones. Su nombre volvió a aparecer ahora en una investigación federal que busca seguir el recorrido de distintos bienes y operaciones vinculadas a su patrimonio.

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio de Piñero, donde los investigadores secuestraron documentación relacionada con dos vehículos, tres cargadores de pistolas, 73 cartuchos calibre 9 milímetros y efectivo. En los distintos allanamientos también se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, vehículos, motos, dinero, escrituras, documentación de vehículos, dispositivos de almacenamiento y archivos con información financiera.

Como resultado del operativo, Mariano Ruiz quedó detenido y su hijo y su pareja quedaron vinculados a la investigación. Los elementos secuestrados y la documentación serán analizados para determinar el origen y movimiento del dinero investigado.

Resta mencionar que el operativo fue realizado por la División Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), la sección canes K9 y los grupos de irrupción GOT, GIRI y GTM de la policía de Santa Fe.