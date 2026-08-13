“Papá mató a mamá”: asesinó a su esposa de una puñalada en Villa Devoto

Minutos antes de las 7 de la mañana de este miércoles, un joven de 21 años se comunicó con el 911 y relató que su papá había matado a su mamá en su casa del barrio porteño de Villa Devoto. Según explicó, estaba durmiendo cuando su hermana lo despertó y le avisó el dramático suceso.

Cuando los efectivos y una ambulancia del SAME llegaron al domicilio de Pedro Morán al 5200, constataron que la mujer estaba muerta. Minutos después, la Policía de la Ciudad encontró y detuvo al hombre a unos 200 metros del lugar: tenía una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, en grave estado.

La víctima fue identificada como Romina, de 40 años, en tanto que su pareja, Walter, tiene 56. Según pudo reconstruir la Policía, el muchacho estaba durmiendo cuando su hermana, de apenas 8 años, le exclamó: “Despertate. Papá mato a mamá”.

De acuerdo a lo reseñado por TN, la dramática secuencia comenzó con una fuerte discusión entre la pareja, según el testimonio de una panadera que trabaja en un local lindero a la vivienda. La mujer aseguró que escuchó gritos provenientes de la casa y que, en medio de la pelea, se oyó una frase particularmente violenta: “¿Qué hacés, hijo de puta?”.

Los investigadores intentan determinar ahora cómo se produjo esa lesión y si fue provocada por el propio hombre o si ocurrió durante una pelea dentro de la casa. Los peritos trabajan tanto en la escena del crimen como en el lugar donde fue encontrado el sospechoso.

Resta precisar que en el caso interviene el Juzgado Nº 62, a cargo del juez Diego Bonanno, Secretaría N° 79 de Juan Pablo Petrecca.