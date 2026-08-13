“Nunca me detuve” estrena en Teatro Arriba

Desde el 14 de agosto, los viernes a las 21.30 horas se presentará Nunca me detuve en el Teatro Arriba de Palermo, una obra escrita y protagonizada por Muriel Rébori, con dirección de Brenda Howlin.

Clara, una enfermera, se prepara para dar un importante discurso. Pero, antes de salir de su casa, encuentra una nota de su novio, Salvador, un buzo profesional. “Me voy. Me llevo la paellera”, acompañada de un misterioso sable y un traje de neoprene.

Clara emprende una búsqueda desesperada por toda la ciudad. En un recorrido donde lo cotidiano se vuelve extraordinario, su imaginación será la brújula. Ella corre, llora, nada, escapa, sostiene y baila con un sable sobre su cabeza. Y se detiene.

En un mundo que empuja a correr sin pausa y donde la exigencia parece no dar tregua, Nunca me detuve invita a hacer algo cada vez más difícil: detenerse ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste?

Como quedó dicho, las funciones serán semanales en la sala de calle Honduras 4753 y las entradas ($ 22.000) pueden adquirirse vía Alternativa Teatral.