El Partido Obrero alertó por “un nuevo beneficio para evasores y fugadores seriales”

La diputada nacional del Partido Obrero, Romina Del Plá, denunció en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal el verdadero contenido de la Ley de Inocencia Fiscal 2 promovida por el oficialismo y anunció la presentación de un dictamen de rechazo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.

“Mientras los trabajadores y jubilados sufren salarios por el piso y tarifazos impagables, el Gobierno redacta leyes a la medida de los evasores y fugadores seriales. Con la incorporación del artículo 40 bis a la ley 27.799 pretenden armar una coartada para blanquear dinero de la corrupción y el narcotráfico con la sola inscripción a un sistema simplificado”, denunció la legisladora.

En igual tenor, disparó: “Como vinieron con el Súper RIGI luego del fracaso del RIGI, vienen con este proyecto porque fracasó Inocencia Fiscal 1, que igual fue de gran utilidad para funcionarios como Adorni”.

“Ahora para conseguir los votos de los aliados, excluirían a los funcionarios. Una pantalla de humo para que pase el resto de la ley, que contiene perdón de multas por evasión, multas más baratas por defraudación laboral de las patronales agrarias, y hasta mecanismos por los cuales la única forma de probar la evasión es que el evasor confiese sin que nadie lo obligue”, acotó Del Plá.

Así las cosas, advirtió que “en medio de una crisis que no pueden maquillar, y mientras siguen saqueando al pueblo para pagar una deuda fraudulenta, también buscan beneficiar a sus amigos con estos proyectos”.

Luego indicó que su fuerza política “propone una salida integral opuesta: la fuga y la evasión podrán terminar con la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores. Abrir los libros de las empresas, terminar con la fuga de capitales y con el trabajo en negro”.

“Vamos por el fin de un esquema impositivo que recae sobre los trabajadores y por la aplicación de impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas. Es la hora de salir a organizarnos y movilizarnos en las calles con los métodos de la clase obrera para frenar este ajuste”, concluyó la parlamentaria del FIT-Unidad.

