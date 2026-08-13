Taxis eléctricos con créditos accesibles en CABA: ya están en las calles

La Ciudad impulsa la renovación y modernización de la flota de taxis mediante una línea de financiamiento del Banco Ciudad para comprar autos eléctricos: ya hay 12 circulando en las calles porteñas y 120 taxistas están tramitando créditos de hasta $ 28 millones, a una tasa fija del 20 %, la más baja del mercado.

“Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial”, expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Los taxistas lo valoran: tienen un ahorro importante que les permite pagar la cuota sin costo y algunos todavía mejor, porque vendieron su anterior taxi a buen precio y empezaron a manejar un auto de categoría premium”, acotó el alcalde metropolitano luego de un encuentro con los primeros taxistas que compraron autos eléctricos con los préstamos preferenciales del Ciudad.

En la Ciudad hay unos 18 mil taxis. El costo operativo de un taxi eléctrico equivale al 20 % del de un vehículo a nafta o GNC. A eso se suma el valor de mantenimiento: un motor eléctrico tiene aproximadamente 40 piezas móviles, frente a las 450 de un motor a combustión, lo que reduce la frecuencia y el costo de las visitas al taller.

Los propietarios de taxis eléctricos también acceden a beneficios adicionales en el pago de las patentes. En el caso de los autos híbridos, están exentos de pagar durante los dos primeros años. A partir del tercer año, se aplican reducciones progresivas del 60 %, 40 % y 20 % en los años siguientes, hasta que en el sexto año los propietarios deben pagar la totalidad.

En el caso de vehículos con una valuación superior a $ 60 millones, la exención se otorga durante el primer año, luego debe abonar el monto total. Los autos eléctricos tienen exención permanente del 100 % de la patente.

“Con los nuevos taxis eléctricos, el e-Bus del Casco Histórico y el TramBus, la movilidad en Buenos Aires se está poniendo a la altura de las grandes capitales del mundo. Y a partir de 2027 el 30 % de la flota de colectivos funcionará con energía limpia. Queremos que los vecinos cada día viajen mejor en la Ciudad más linda del mundo”, agregó Jorge Macri.

El mandatario explicó además que la exención del pago del peaje para los autos eléctricos en las autopistas porteñas se prorrogará por un año más.

Los taxistas que cambiaron sus autos por eléctricos y estuvieron junto al jefe de Gobierno son Gerardo Ángel Trillini (60 años), Claudio Adrián Fernandez (67), Felix Adán Borges (62), Edgar Marcelo Pereira (61), Jorge Ignacio Scherer Keen (54), Carlos Alberto Lovey (51), Pablo Martín Barizo (56), Jorge Alberto Guzman (59), Eduardo Marcelo Aizemberg (45), Guillermo Rodríguez (67), Claudio Rubén Kerszberg (61), Américo José Sánchez (72); viven en PH o casa, lo que les facilita la instalación del cargador.

Las unidades son 100 % eléctricas o híbridas enchufables, y recorren entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga, mientras que los kilómetros diarios típicos del servicio rondan en los 220. El sistema admite tres modalidades: carga lenta (enchufe doméstico), semi rápida y rápida, esta última disponible en estaciones de servicio y capaz de completar la batería en media hora.