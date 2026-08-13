“El aplauso final”: única función de Iñaki Urlezaga en La Plata

Iñaki Urlezaga vuelve a subirse al escenario después de ocho años, sin dudas es una propuesta artística extraordinaria para la escena teatral de Argentina, marcando su regreso a escena por única vez y en una faceta artística inédita.

Este domingo 13 de septiembre en una única función, Iñaki estará sobre el escenario del Teatro Argentino de La Plata para el deleite de su público.

Las entradas para este acontecimiento ya están a la venta por sistema Livepass (seis cuotas sin interés comprando con Tarjeta Santander).

Lo acompañará un elenco de destacados solistas y primeros bailarines y la Orquesta Sinfónica dirigida por las maestras Andrea Mijailovsky y Mariela Ferenc.

El espectáculo inicia con una gala de dúos líricos y emblemáticos del ballet universal como Romeo y Julieta, La Traviata, La muerte del Cisne y Sylvia.

La segunda parte y cierre de la noche sube a escena la obra que da nombre al espectáculo, El aplauso final.

Este título describe poéticamente la fibra de un artista al momento de su despedida, aborda con sensibilidad y lirismo la conexión y cercanía de ese artista con su mentor, con su coreógrafo y director.

Ambos se entregan y funden mágicamente en la preparación de esta última actuación, y el público disfrutará la magia que se vivirá sobre el escenario.

La música sublime de Sergei Rachmaninov envuelve cada instante de la creación y engrandece la escena.

