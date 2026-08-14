Seguridad en La Plata: Alak coordinó operativos contra el narcotráfico y las bandas de motos

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este jueves una nueva reunión de la Mesa de Política Criminal, un espacio estratégico orientado a reforzar la seguridad en La Plata mediante la articulación entre el gobierno local, el fuero judicial y las fuerzas de seguridad. El encuentro, realizado en la sede del Centro de Operaciones Municipal (COM), tuvo como prioridades la lucha contra el narcotráfico y la prevención de delitos cometidos bajo la modalidad de motochorros.

De la jornada participaron representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridadprovincial y secretarías clave de la Comuna, como Seguridad, Control Urbano y Desarrollo Social, junto a jefes policiales de la región.

Controles a caravanas de motos e intimidación pública

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el abordaje de los delitos vinculados al uso de motocicletas, particularmente las bandas que realizan robos bajo la modalidad "motochorro" y las caravanas que generan tensión en la vía pública.

“Estamos trabajando de manera articulada con la Policía y la Justicia para ampliar los operativos de control sobre bandas de motos que recorren el centro de la ciudad y generan situaciones de intimidación pública”, afirmó Julio Alak. En ese sentido, las autoridades repasaron los mecanismos para detectar encubrimientos en operativos vehiculares y desmantelar los mercados ilegales de autopartes.

Combate al narcomenudeo y seguimiento de causas

Respecto a la lucha contra el narcotráfico, en la mesa de trabajo se analizaron los avances en investigaciones recientes que derivaron en allanamientos exitosos dentro del partido de La Plata. A su vez, los funcionarios remarcaron la necesidad de profundizar la colaboración entre la jurisdicción provincial y la federal para golpear la venta y distribución de sustancias al menudeo.

En el marco del trabajo que realiza este comité interinstitucional, también se repasó el funcionamiento del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CINyA), un espacio destinado a brindar contención, alojamiento y asistencia interdisciplinaria a menores en situación de vulnerabilidad o en conflicto con la ley penal.

Del encuentro participaron la subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense, Solange Marcos; el secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe; el titular de Control Urbano y Convivencia, Víctor Hortel; el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Carvalho; y el subsecretario de Prevención Ciudadana, Tomás Bover, junto a otras autoridades de la gestión local.