Alerta educativa: solo el 50% de los alumnos termina la primaria con los saberes mínimos

Un nuevo informe elaborado por el observatorio de la ONG Argentinos por la Educación encendió las alarmas sobre el estado del sistema escolar en el país al revelar que solo el 50% de los alumnos termina la primaria con los saberes mínimos esperados, es decir, llegando a sexto grado en el tiempo teórico estipulado y habiendo incorporado las competencias esenciales en Lengua y Matemática.

El estudio, desarrollado por los especialistas Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, realizó un seguimiento exhaustivo de la trayectoria de la cohorte de estudiantes que comenzó el primer grado en 2020 (en pleno inicio de la pandemia) y culminó el nivel primario.

Sólo 50 de cada 100 estudiantes terminan la primaria en tiempo y forma.

En este hilo, los nuevos datos del Índice de Resultados Escolares (IRE)🧵 pic.twitter.com/PMUktVtF5P — Argentinos por la Educación (@ArgxEdu) August 13, 2026

Permanencia en el aula vs. calidad del aprendizaje

El documento pone en evidencia una marcada contradicción entre la capacidad del sistema para retener a los chicos y la calidad pedagógica de los contenidos que logran acreditar. Por un lado, la alta retención escolar muestra que el 94% de los alumnos logró llegar a sexto grado en el tiempo esperado, sin atravesar situaciones de repitencia ni abandono en la escuela primaria, lo que marca una mejora frente a décadas anteriores.

Por otro lado, se evidencia una clara falta de saberes consolidados: de ese porcentaje total que transitó su escolaridad sin retrasos, apenas el 54% demostró un desempeño satisfactorio o avanzado al evaluar sus conocimientos globales.

Al cruzar estas dos variables, el Índice de Resultados Escolares (IRE) arroja la preocupante conclusión de que la otra mitad de la matrícula egresa con severos baches formativos. Pese a la gravedad del panorama, los autores aclararon que la cifra actual marca una leve mejoría de 5 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, donde había tocado un piso del 45% por el impacto del cierre de escuelas.

El mapa de las materias: Matemática sigue siendo la más crítica

El desglose por áreas del conocimiento confirma que la materia de Lengua registró un 79% de alumnos con desempeño satisfactorio o avanzado, mientras que el área de Matemática se posicionó en un crítico 58%.

De esta manera, Matemática representa el núcleo del problema educativo, ya que 4 de cada 10 chicos finalizan el ciclo primario sin comprender los conceptos numéricos y lógicos básicos. Los expertos alertan que este déficit condiciona de forma directa y severa la transición y continuidad en la escuela secundaria.

Un estancamiento estructural que cumple diez años

Al ampliar la perspectiva histórica del informe, los números exponen que el sistema educativo argentino padece un estancamiento estructural. El 50% de egreso en "tiempo y forma" registrado en la actualidad es exactamente idéntico al obtenido por la cohorte 2016-2021, y apenas se ubica cuatro puntos por encima de lo medido hace una década atrás, cuando la cohorte 2011-2016 había registrado un 46%.

Lo que verdaderamente se modificó y creció en los últimos diez años fue el porcentaje de inclusión y retención dentro de las escuelas, el cual escaló del 88% en 2011 al 94% actual.

El peso socioeconómico y los avances provinciales

El informe destaca que los resultados escolares guardan una relación directa con el nivel socioeconómico de las familias y los presupuestos de financiamiento de cada jurisdicción. Sin embargo, pondera de manera positiva los casos de Formosa y Jujuy, provincias que lograron posicionarse por encima de la media nacional en aprendizajes a pesar de convivir con contextos de vulnerabilidad social.

Finalmente, el documento destaca una tendencia alentadora: todas las provincias del país mostraron avances respecto a la última medición post-pandemia. Jurisdicciones como San Juan, Catamarca y La Rioja lideraron el crecimiento al mejorar 10 puntos porcentuales cada una gracias a la aplicación de políticas públicas focalizadas, logrando que en 12 provincias argentinas el indicador alcanzara el valor más alto de toda su serie histórica.