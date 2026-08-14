Avanza un proyecto de La Cámpora para blindar empresas públicas en la provincia de Buenos Aires

La comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por el legislador Ariel Archanco, aprobó el despacho favorable para un proyecto de ley que busca modificar sustancialmente las reglas de juego sobre el patrimonio estatal. Impulsada por la diputada de La Cámpora, Maite Alvado, la iniciativa tiene como objetivo central blindar la participación estatal en las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires ante eventuales intentos de privatización o desinversión.

El cambio principal de este proyecto radica en elevar la exigencia de los consensos políticos. Mientras que la legislación vigente actual permite modificar el paquete accionario estatal mediante una mayoría simple, la nueva norma propone establecer una mayoría calificada. De aprobarse en el recinto, cualquier reducción de la propiedad de la Provincia requerirá el voto de las dos tres partes (2/3) de la totalidad de los miembros del cuerpo legislativo.

#Hoy | 🏛Se reunió la comisión de Servicios Públicos, bajo la presidencia del diputado @ArielArchanco, en la cual se aprobaron varios proyectos de ley. pic.twitter.com/BaJ1FjNLxm — Diputados BA (@HCDiputadosBA) August 13, 2026

Cuáles son las empresas estatales afectadas por la medida

La normativa busca resguardar el control operativo y accionario en firmas estratégicas que manejan la infraestructura y la conectividad en el territorio bonaerense. Entre las principales compañías alcanzadas por este blindaje legal se destacan:

ABSA: Aguas Bonaerenses S.A., encargada del servicio de agua y saneamiento.

AUBASA: Autopistas de Buenos Aires S.A., operadora de las principales rutas y vías de acceso provincial.

BAGSA: Buenos Aires Gas S.A., dedicada a la distribución y desarrollo de redes de gas.

Según los fundamentos de la autora del proyecto, la intención es neutralizar que "mayorías legislativas circunstanciales" o giros políticos en el signo del Poder Ejecutivo decidan de forma unilateral desprenderse de activos estratégicos. Alvado remarcó que el rol del Estado es garantizar el bienestar y que la continuidad de estas firmas es indispensable para asegurar inversiones de largo plazo en servicios esenciales.

Grieta en la Legislatura: apoyos y rechazos al proyecto

El avance del dictamen de mayoría de la ley de blindaje expuso la fuerte polarización política que atraviesa la Legislatura bonaerense respecto al rol de las corporaciones públicas.

Por un lado, el despacho favorable contó con el aval unificado del oficialismo y diferentes bloques aliados. En la vereda opuesta, los representantes de los bloques del PRO y La Libertad Avanza (LLA) manifestaron su rechazo explícito a la propuesta y optaron por presentar un dictamen en minoría, anticipando un debate de alta tensión cuando el texto llegue para su tratamiento definitivo al recinto de la Cámara baja.