Endeudamiento de las familias: Espinoza rechazó el “sadismo económico” de Milei

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, le respondió a Javier Milei quien, al referirse a las familias que toman deuda para cubrir sus gastos básicos, les dijo: “nadie les puso una pistola en la cabeza”.

“Sí, presidente Milei: las consecuencias del desastre económico y social que están viviendo las argentinas y argentinos hizo que le pongan un arma en la cabeza a la gente”, cruzó el alcalde matancero.

En este sentido, arremetió: “Usted destrozó puestos de trabajo con su política de ajuste y desindustrialización. Usted frenó las paritarias por debajo de la inflación e hizo caer los salarios de quienes conservaron su empleo. Usted desreguló las tasas de interés que pueden cobrar las billeteras virtuales”.

“Usted generó adrede las condiciones para que la luz, el agua, el gas y la vivienda hayan aumentado 600 % desde que asumió y que el transporte sea 380 % más caro. Usted privilegió al sector financiero: basta con ver cuánto paga un banco de interés y cuánto cobra por un préstamo”, enumeró.

Del mismo modo, recalcó: “Usted le puso en la cabeza a las familias una realidad que se llama crueldad con la clase media y con los trabajadores más débiles. Las razones de esa crueldad son claras: la falta de empatía, la pérdida de contacto con la realidad, una mirada únicamente benévola con los sectores más ricos, la carencia de un mínimo plan económico real, la insensibilidad social y la deshumanización”.

Luego, advirtió sobre la situación particular que sufren mujeres y jóvenes: “Usted ignora, o no le interesa, un dato estremecedor: el 60 % de los hogares sostenidos económicamente por mujeres está endeudado y en mora. Usted provocó el parate de la economía que llevó a que casi 21 millones de personas se hayan endeudado y que 5 millones ya no puedan pagar”.

USTED ignora, o no le interesa, un dato estremecedor: el 60% de los hogares sostenidos económicamente por mujeres está endeudado y en mora. USTED provocó el parate de la economía que llevó a que casi 21 millones de personas se hayan endeudado y que 5 millones ya no puedan pagar. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 13, 2026

“Usted, con su aniquilación del mundo del trabajo, provocó que el 40 % de los jóvenes de entre 18 y 34 años sean morosos y estén marginados para el futuro sus posibilidades de sacar un crédito. No hubo consumo irresponsable: hubo, y hay, lo que se conoce como sadismo económico”, acotó.

Por último, Fernando Espinoza afirmó que “Milei, usted debería reflexionar el daño social que causan sus teorías delirantes. La gente volvió al trueque, volvió a revolver los tachos de basura. Estamos ante una catástrofe económica y social”.

