Conmoción en Mostaza de La Plata: murió un hombre mientras cenaba con su mujer

Momentos de dramatismo se vivieron en la noche de este jueves en el local de comidas rápidas Mostaza de Camino Centenario entre 512 y 513, en La Plata, cuando un hombre de 44 años se descompensó y falleció, mientras cenaba con su mujer.

Al arribo del personal policial, los uniformados se encontraron con el cuerpo sin vida de Jorge Haroldo Argañaraz, por lo que se entrevistaron con su mujer, Carina Vallejos (47), quien dio cuenta que en circunstancias que se encontraban cenando, el hombre se desvaneció y cayó al piso.

Personal del SAME presente en el lugar constató el deceso, aparentemente por un infarto, en tanto que la esposa explicó que ya había sufrido un ACV y que tenía varios problemas de salud.

Resta informar que la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata intervino en el caso y dispuso las diligencias correspondientes, en tanto que el interior del negocio fue preservado para la realización de las pericias.