Advierten por la posible “partida de defunción” del PRO

El analista político Gustavo Damián González evaluó el escenario electoral de cara a las próximas elecciones y puso el foco en la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO, especialmente por el control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El Presidente de la Nación, y Karina Milei en particular, dicen, ‘bueno, vamos a teñir de violeta la República Argentina’. Y así quiere tener candidatos a gobernador en todas y cada una de las provincias y a intendente en todas y cada una de las provincias. Pero esto no es sencillo”, contextualizó.

En paralelo, señaló la importancia del distrito porteño para el PRO en tren de “conservar su principal bastión electoral, necesita sobrevivir, necesita sobrevida”.

Así las cosas, González consideró que la Ciudad de Buenos Aires será el punto central de la negociación entre ambos espacios. “El punto medular del PRO es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahí va a venir la atención más importante”, resaltó en declaraciones a Canal E.

“El PRO nace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reproduce en la Ciudad Autónoma, y de allí llega a tener la Presidencia de la Nación, la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, y el Gobierno nacional”, acotó.

¿Partida de defunción?

“Si el año que viene el PRO pierde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es casi firmar su partida de defunción, y esto lo sabe perfectamente Mauricio Macri”, alertó González.

Consultado sobre una posible candidatura de Patricia Bullrich contra Jorge Macri, el especialista consideró que “están en una línea muy delgada” porque la “Ciudad Autónoma es medular en toda esta negociación”.