Karina Milei y Sebastián Pareja inauguraron la sede de La Libertad Avanza para PBA

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el diputado nacional Sebastián Pareja inauguraron este jueves la nueva sede de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, ubicada en Avenida Caseros 514 de la Capital Federal, con la presencia de legisladores, jefes de bloque y referentes de la fuerza violeta en el principal distrito del país.

“Una casa de puertas abiertas para nuestros dirigentes y militantes, donde vamos a fortalecer la organización, consolidar equipos y trabajar en propuestas para los 135 municipios, con una misión muy clara: que el kirchnerismo deje de gobernar su último reducto”, exclamó Pareja.

En tanto, agradeció a Karina Milei, titular de LLA a nivel nacional, “por acompañarnos una vez más. Nada de lo que construimos hasta acá hubiera sido posible sin tu liderazgo”.

“Tu presencia reafirma que nuestro rumbo es el de Javier Milei y nuestra tarea, llevar la transformación que está impulsando en la Argentina a cada rincón de la Provincia de Buenos Aires”, prosiguió el legislador y líder de LLA bonaerense.

Del mismo modo, agradeció también “a nuestros legisladores nacionales y provinciales, y a los más de 2.500 militantes que se acercaron y nos acompañaron desde afuera porque el lugar nos quedó chico”.

Hoy inauguramos la sede de La Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires.



Una casa de puertas abiertas para nuestros dirigentes y militantes, donde vamos a fortalecer la organización, consolidar equipos y trabajar en propuestas para los 135 municipios, con una misión muy clara:… pic.twitter.com/1QHqqeXnqc — Sebastián Pareja (@SPareja_) August 14, 2026

Durante el acto, Karina Milei expresó que “este lugar también es especial porque estamos a pocos metros de Parque Lezama. Acá Javier cerró su campaña de 2021 y, hace dos años, hicimos el primer acto de La Libertad Avanza ya constituida como partido en todo el país. Estar cerca de Lezama es recordar de dónde venimos”.