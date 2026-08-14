Benjamín Rojas y Cande Molfese protagonizan nueva comedia romántica en formato vertical

Benjamín Rojas y Cande Molfese protagonizan Archivo X, una comedia romántica en formato vertical que combina humor, misterio y vueltas de tuerca alrededor de una pareja atravesada por una crisis inesperada.

hay cosas que nunca se olvidan.

13.08.26 Archivo X. pic.twitter.com/KB2fqgqlf3 — Shorta (@hacelashorta) August 12, 2026

La serie se estrenó este jueves en SHORTA, la plataforma de ficción vertical que reúne historias originales creadas especialmente para verse desde el teléfono. Con episodios de entre uno y tres minutos, Archivo X propone una experiencia diferente, adaptada a los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

La historia sigue a un personaje que, luego de perder la memoria, intenta reconstruir qué ocurrió a partir de sus movimientos realizados con su tarjeta de crédito.

“Archivo X nace con la idea de contar una historia atrapante, con personajes y una trama que inviten a seguir capítulo a capítulo. Que una marca sea parte del relato y no una interrupción fue una premisa desde el comienzo del proyecto”, afirmó Ariel Arrieta, cofundador y Chairman de SHORTA.

Desarrollada por el equipo de Branded de SHORTA y producida por Gran Berta, Archivo X se convierte en la primera ficción original que la plataforma desarrolla junto a una marca.

“Las formas de consumir entretenimiento están cambiando y las marcas también tenemos la oportunidad de explorar nuevas maneras de conectar con las personas. Con Archivo X quisimos acompañar esa evolución a través de una historia que las audiencias puedan disfrutar, incorporarnos dentro de la narrativa de una forma auténtica y natural", afirmó Julieta López, Head de Brand de Naranja X.

La serie se suma al catálogo de SHORTA, que reúne producciones originales de distintos géneros como romance, comedia, terror y drama, protagonizadas por figuras como Juli Poggio, Benja Alfonso, Nazareno Casero, Maite Lanata, Fabio Di Tomasso, Juli Coria, Evitta Luna, Jero Freixas, Mercedes Oviedo, Male Ratner y El Purre, entre otros.

SHORTA cuenta con series de aproximadamente 40 episodios de entre uno y tres minutos, creadas especialmente para el formato vertical. Todos los contenidos pueden verse gratis en la aplicación con publicidad o mediante una suscripción para acceder a la experiencia sin avisos.