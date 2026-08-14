Espectáculos | 14 ago 2026
Estreno
Benjamín Rojas y Cande Molfese protagonizan nueva comedia romántica en formato vertical
Con episodios breves y una historia de amor, secretos y conspiraciones, “Amor X” propone una novedosa forma de disfrutar una ficción. Ya puede verse en la plataforma SHORTA.
Benjamín Rojas y Cande Molfese protagonizan Archivo X, una comedia romántica en formato vertical que combina humor, misterio y vueltas de tuerca alrededor de una pareja atravesada por una crisis inesperada.
hay cosas que nunca se olvidan.— Shorta (@hacelashorta) August 12, 2026
13.08.26 Archivo X. pic.twitter.com/KB2fqgqlf3
La serie se estrenó este jueves en SHORTA, la plataforma de ficción vertical que reúne historias originales creadas especialmente para verse desde el teléfono. Con episodios de entre uno y tres minutos, Archivo X propone una experiencia diferente, adaptada a los nuevos hábitos de consumo audiovisual.
La historia sigue a un personaje que, luego de perder la memoria, intenta reconstruir qué ocurrió a partir de sus movimientos realizados con su tarjeta de crédito.
“Archivo X nace con la idea de contar una historia atrapante, con personajes y una trama que inviten a seguir capítulo a capítulo. Que una marca sea parte del relato y no una interrupción fue una premisa desde el comienzo del proyecto”, afirmó Ariel Arrieta, cofundador y Chairman de SHORTA.
Desarrollada por el equipo de Branded de SHORTA y producida por Gran Berta, Archivo X se convierte en la primera ficción original que la plataforma desarrolla junto a una marca.
“Las formas de consumir entretenimiento están cambiando y las marcas también tenemos la oportunidad de explorar nuevas maneras de conectar con las personas. Con Archivo X quisimos acompañar esa evolución a través de una historia que las audiencias puedan disfrutar, incorporarnos dentro de la narrativa de una forma auténtica y natural", afirmó Julieta López, Head de Brand de Naranja X.
La serie se suma al catálogo de SHORTA, que reúne producciones originales de distintos géneros como romance, comedia, terror y drama, protagonizadas por figuras como Juli Poggio, Benja Alfonso, Nazareno Casero, Maite Lanata, Fabio Di Tomasso, Juli Coria, Evitta Luna, Jero Freixas, Mercedes Oviedo, Male Ratner y El Purre, entre otros.
SHORTA cuenta con series de aproximadamente 40 episodios de entre uno y tres minutos, creadas especialmente para el formato vertical. Todos los contenidos pueden verse gratis en la aplicación con publicidad o mediante una suscripción para acceder a la experiencia sin avisos.