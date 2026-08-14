Dock Sud: Adolescente fue a cortarse el pelo, discutió con el barbero y lo mató de una puñalada

Un adolescente de 15 años fue detenido en Dock Sud, partido de Avellaneda, acusado de haber asesinado de una puñalada a un joven de 26 años, durante una pelea ocurrida en la puerta de una barbería.

El hecho se produjo este jueves pasado el mediodía en el negocio “Aura”, sito en calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda. La víctima, identificada como Rodrigo Zurich, se encontraba trabajando y conversando con otro joven cuando el acusado ingresó al lugar y comenzó a gritarle e insultarlo, además de desafiarlo a pelear, todo porque aparentemente no tenía turno para cortarse el pelo.

La escalada continuó en la vía pública, luego de que Zurich saliera hacia la puerta del comercio. Allí comenzó un enfrentamiento entre ambos, mientras una cámara de seguridad registraba parte de la secuencia.

#Policiales 🔪🚨 Fue a cortarse el pelo sin turno, discutió con el barbero y lo mató de una puñalada



Un adolescente de 15 años fue detenido acusado de asesinar de una puñalada a un joven barbero de 26 años en Dock Sud, partido de Avellaneda. El crimen ocurrió tras una discusión… pic.twitter.com/CdvfB4nQ73 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 14, 2026

En medio de la pelea, el adolescente sacó un cuchillo y apuñaló a Zurich en el tórax, quien cayó tendido al piso. Luego del ataque, el menor escapó del lugar, mientras que la víctima quedó gravemente herida y tuvo que ser asistida de urgencia.

El joven fue trasladado al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde los médicos intentaron atender la grave lesión que había sufrido. Sin embargo, Zurich murió poco después de ingresar al centro de salud como consecuencia de la herida provocada por el arma blanca.

Poco después del ataque, efectivos de la Comisaría de Dock Sud lograron localizar y detener al sospechoso, por lo que quedó a disposición de la fiscal Natalia Milione, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Avellaneda-Lanús.

A pedido de la instrucción, la jueza de Garantías N° 2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad para el menor, quien quedó imputado por “homicidio simple”.

La investigación continúa para determinar qué desencadenó la pelea y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Rodrigo Zurich.