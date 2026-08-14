“Falla estructural recurrente”: encienden alertas por el Presupuesto bonaerense

El director del Banco Provincia, Marcelo Daletto, hizo foco en la “falla estructural recurrente” del desempeño presupuestario bonaerense, al tiempo que ponderó la necesidad de cambiar la matriz de las erogaciones en el principal distrito del país.

“Pese al incremento real interanual alcanzado en 2025 (+10 %), la Provincia destinó apenas un 6,6 % del gasto a erogaciones de capital en el ejercicio 2025, cifra que se reduce al 4,4 % en el primer trimestre de 2026”, introdujo el senador provincial con mandato cumplido por UCR + Cambio Federal.

Asimismo, consignó que “la contracción observada en 2026 enciende una alerta sobre el rumbo del resto del año y plantea un interrogante central: ¿se consolidará en el acumulado anual una pauta de inversión reducida cercana a la de inicios de 2026, o logrará la provincia converger hacia los niveles ejecutados en 2025?”.

“Al analizar la situación bonaerense es indispensable abordar el reclamo histórico en materia de recursos federales. La provincia de Buenos Aires aporta cerca del 40 % de la recaudación tributaria nacional, pero recibe tan solo el 21,2 % de la masa coparticipable”, matizó.

En ese sentido, puso de relieve que “esta inequidad distributiva impacta directamente en la capacidad de financiamiento de la provincia. Reclamar una Coparticipación más justa y la transferencia de los fondos nacionales que le corresponde debe ser una bandera permanente e irrenunciable de cualquier gestión provincial”.

“Sin embargo, el reclamo hacia el Gobierno nacional no exime a la provincia de su responsabilidad en la administración interna de sus recursos. No alcanza solo con recibir más fondos; es imprescindible transformar la matriz interna del gasto público para evitar que los mayores ingresos terminen absorbiéndose en erogaciones corrientes en lugar de transformarse en infraestructura”, acotó Daletto.

El gasto de cada gobernador

“Desde el retorno de la democracia, los máximos niveles de gasto de capital en la provincia de Buenos Aires se registraron bajo las gestiones de Alejandro Armendáriz (14,4% ) y Eduardo Duhalde (13,4 % y 13,7 %). En este último período, el impulso de la inversión pública —sostenido por la creación del Fondo del Conurbano— se dio en paralelo con el proceso de descentralización educativa, que obligó a la Provincia a absorber el financiamiento del sistema escolar y elevó de forma permanente la carga del gasto corriente”, recapituló el dirigente oriundo de Chacabuco.

🏗️ Los promedios máximos por gestión los registran Armendáriz (14,4%) y Duhalde (13,4% y 13,7%), este último con el impulso de la creación del Fondo del Conurbano.



🏆 El récord anual histórico también es de la gestión Duhalde: 17,6% en 1997. Y el mayor registro anual post crisis… pic.twitter.com/GZZ2046rDP — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) August 14, 2026

Sin perjuicio de ello, precisó que “la gestión de Duhalde alcanzó el máximo histórico posterior al retorno de la democracia en 1997, con un 17,6 %. Posteriormente, la inversión en infraestructura sufrió un fuerte menoscabo que se gestó en la previa de la crisis de 2001 bajo la gobernación de Carlos Ruckauf / Felipe Solá (4,9 %) y se consolidó con el colapso económico”.

“Esta dinámica de baja inversión en capital se mantuvo con Daniel Scioli (6,7 % y 4,9 %). Durante la gestión de María Eugenia Vidal se buscó recomponer la partida alcanzando un promedio del 7,5 % (registrando una inversión 2017 del 9,4 % marcando el mayor porcentaje post crisis del 2001), mientras que los períodos recientes de Axel Kicillof mantienen la tendencia a la baja, promediando un 6,9 % en su primera gestión y descendiendo a un 6,3 % en su segundo mandato”, detalló.

El debate por la Coparticipación

Así las cosas, aseveró que “no hay dudas de que hay que alcanzar mayores niveles de Coparticipación, pero es necesario empezar a cambiar la matriz del gasto en la provincia de Buenos Aires”.

“Por eso creemos necesario incorporar a la Ley de Administración Financiera Provincial como regla que, al momento de diseñar el presupuesto, se disponga un 20 % del total del gasto a erogaciones de capital, así la Provincia pasaría de la zona amarilla o roja a la zona verde”, enfatizó el exlegislador.

Del mismo modo, manifestó que “la pauta fijada como política pública deberá implementarse en forma paulatina, disponiendo una cláusula de aplicación transitoria que prevea el avance del porcentaje año tras año desde su vigencia. Por ejemplo, partiendo del nivel actual que ronda entre el 4,4% (primer trimestre 2026) y el 6,6 % (cierre 2025), dicha cláusula debería fijar un sendero gradual que establezca un 10 % para el 2027, un 13 % para el 2028, un 16 % para el 2029 y alcanzar el 20 % en el 2030”.