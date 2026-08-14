De alimentos y medicamentos a maquinaria: La Plata fabrica más de 110 variedades de productos

En La Plata se fabrican más de 110 variedades de productos que abarcan desde alimentos y medicamentos hasta insumos para la construcción, maquinaria y equipamiento, según los resultados preliminares de un nuevo relevamiento sobre el sector industrial de la ciudad.

El dato surge de la segunda edición de la Encuesta de Industrias Manufactureras de La Plata, organizada por la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica local junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuyo operativo de campo finalizó en julio con la participación de 111 industrias.

Los primeros resultados también reflejan un crecimiento en el uso de servicios de la economía del conocimiento: el porcentaje de industrias que incorporan actividades como software, producción audiovisual, biotecnología, nanotecnología o ingeniería genética pasó del 40,8 % en la primera edición al 57,3 % en la actual.

Perspectivas del sector industrial

El relevamiento también da cuenta de una situación de alerta para el sector industrial local: más del 40 % de los establecimientos prevé una caída severa en sus niveles de producción para 2026, siendo los más golpeados aquellos que son proveedores de insumos para otras actividades industriales.

Asimismo, aumentó la cantidad de industrias platenses que vieron desplazada su producción por productos extranjeros. En comparación con la edición 2025, cuando el 16,3 % advertía esta problemática, actualmente el 19,4 % del total afirmó haber perdido participación en el mercado interno por la apertura indiscriminada de importaciones.

Una herramienta para conocer la industria local

La Encuesta de Industrias Manufactureras comenzó a realizarse en 2025 por primera vez en La Plata con el objetivo de comprender la estructura, las características, la dinámica y el desempeño reciente del sector industrial local.

El cuestionario fue diseñado junto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, que capacitó a estudiantes avanzados para llevar adelante los operativos de campo y lograr que el relevamiento resultara claro e intuitivo.

La información estadística recabada es de carácter confidencial y contribuirá a la elaboración de políticas públicas locales destinadas al sector industrial.

Para acceder a más información productiva del municipio se puede ingresar al Observatorio de la Ciudad Productiva en el sitio web de la Municipalidad de La Plata, donde además se encuentra disponible el último informe laboral del Gran La Plata con un análisis de las tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación.