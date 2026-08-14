Cometas Cachorros: canciones del corazón y músicos de alma con sello platense

Cometas Cachorros es un proyecto musical nacido en La Plata en 2022, guitarras de aires de jazz, rock, funk, base rítmica sólida y letras con peso, un toque de rap. La banda propone un show real, cercano y potente, donde el groove convive con canciones que nacen del corazón.

Con cuatro años de trayectoria y nuevo material producido en Babex Records, por Agustín ‘Turco’ Marinelli de Mustafunk, la banda busca integrarse a la programación 2026 y en ese sentido la de esta sábado será una noche especial. Desde las 20 horas se presentarán en Blondie de La Plata, calle 11 Nº 1075 entre 54 y 55.

Fundada por el compositor y cantante Juampa Méndez, la propuesta sonora se consolidó como un espacio colectivo de creación donde el groove convive con una voz potente al frente.

La formación actual está integrada por Leo en batería, Nehue en bajo, Lechu y Lau en guitarras y Juampa en voz.

Con una base rítmica sólida y guitarras que dialogan entre el funk, el rock y el jazz, la banda construye un sonido cuidado pero visceral. En vivo, la experiencia es dinámica, cercana y pensada tanto para escuchar como para moverse al ritmo del groove.

Desde sus comienzos, la banda ha recorrido de forma constante el circuito independiente de La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, presentándose en espacios como Pura Vida, Ciudad de Gatos, Pulsar, Casa Hereje, Meridiano V, Blondie y Bye Henry, entre otros.

En 2025 participaron de un evento en el Teatro Metro y de un festival en Gerli con gran convocatoria, consolidando su crecimiento en escenarios cada vez más amplios.

En plataformas digitales, Cometas Cachorros cuenta con un live session grabado en Romaphonic y actualmente se encuentra lanzando una serie de nuevos singles que profundizan su identidad sonora y marcan una etapa de madurez artística.

Con una visión a largo plazo y una construcción sostenida en el tiempo, Cometas Cachorros se proyecta como una propuesta sólida dentro de la escena independiente platense, apostando a expandir hacia nuevos escenarios.