Buenos Aires renueva su oferta turística para el fin de semana largo

Durante el próximo fin de semana largo, la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá una amplia agenda de actividades para que visitantes nacionales e internacionales disfruten de experiencias únicas. Con propuestas culturales, gastronómicas, recreativas y de entretenimiento para todas las edades, Buenos Aires vuelve a consolidarse como uno de los principales destinos del país.

“Cada fin de semana largo representa una oportunidad para que más visitantes descubran todo lo que Buenos Aires tiene para ofrecer. Gracias al trabajo conjunto con el sector privado, seguimos fortaleciendo una propuesta turística diversa y de calidad, que combina cultura, gastronomía, entretenimiento y experiencias para todos los públicos, consolidando a la Ciudad como uno de los principales destinos de la región”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Para este fin de semana, se estima que llegarán a la Ciudad más de 100 mil visitantes, que dejarán un impacto económico superior a los $ 30 mil millones. Además, la ocupación hotelera rondará el 66% en las principales categorías, destacándose la predilección por los establecimientos de 3 estrellas.

La programación del fin de semana largo reunirá propuestas gastronómicas, culturales, deportivas y de entretenimiento para todas las edades, con una agenda pensada para que vecinos y turistas disfruten de algunos de los principales atractivos y eventos de la Ciudad.

Cabe destacar que el sábado 15, desde las 19 horas, habrá una nueva edición de Corrientes 24 horas tendrá una edición especial dedicada a celebrar los 100 años del nacimiento de René Goscinny, creador de Astérix y Obélix. Entre Uruguay y Cerrito, la avenida se transformará con intervenciones de cine, shows y música en vivo, junto a artistas destacados, mientras que los locales adheridos ofrecerán promociones y descuentos especiales.

Propuestas para disfrutar en familia

Para celebrar el Día del Niño, el domingo 16 se realizará una jornada gratuita pensada para disfrutar en familia, con juegos, actividades creativas, propuestas deportivas, espacios de primera infancia y propuestas gastronómicas. La celebración tendrá lugar de 12 a 18 horas en la Plaza de las Naciones Unidas, junto a la Floralis Genérica, e incluirá las presentaciones de Monster Buu Band y Topa.

Diferentes espacios ofrecerán una programación especial durante el fin de semana. El Centro Cultural Recoleta presentará Vientito de río, un concierto de canciones, poemas y juegos musicales; mientras que el Centro Cultural 25 de Mayo tendrá funciones de teatro, cine y un recital de Mecache Rock. Además, el Complejo Teatral de Buenos Aires contará con propuestas para toda la familia en el Teatro Sarmiento, el Teatro de la Ribera y el Cine Teatro El Plata, con obras de títeres, musicales y espectáculos circenses.

El Planetario ofrecerá una programación especial durante el fin de semana, con funciones para distintas edades, visitas guiadas y propuestas de observación astronómica. Entre las actividades se destacan Alerta espacial, Veo veo y Top 5, además de la observación del Sol con telescopios y, por la noche, una propuesta de observación del cielo, sujeta a las condiciones meteorológicas. La programación completa se puede ver desde la web.

Por otro lado, el Jardín Botánico será escenario de Maravillosa Alicia, una propuesta inmersiva inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. A través de un recorrido nocturno con doce instalaciones que combinan arte lumínico, escenografía, sonido envolvente y tecnología interactiva, la experiencia invita a grandes y chicos a adentrarse en el universo creado por Lewis Carroll. Además, cuenta con una guía narrativa vía WhatsApp, contenidos accesibles y un diseño sustentable que respeta el entorno natural del parque.

Música y gastronomía, protagonistas

Entre los grandes eventos del fin de semana largo, se encuentra el show de La K'onga en el Movistar Arena. El lunes 17, la banda cordobesa ofrecerá una noche de música y baile en uno de los escenarios más importantes de la Ciudad, en el marco de una gira que reafirma su crecimiento y proyección internacional.

El Movistar Arena también presentará Soda Stereo: Ecos, el espectáculo que recupera la música de una de las bandas más influyentes del rock en español. El show combina la obra de Soda Stereo con una puesta en escena de tecnología y producción audiovisual, y forma parte de una gira internacional que recorrerá distintos países de la región y España.

🍫 El Campeonato Mundial del Alfajor ya está en BA Ferial🏆



Del 15 al 17 de agosto, de 12 a 20 hs, vení a recorrer una feria llena de alfajores, sabores y propuestas para disfrutar en familia.



📍 Pabellón 6 | BA Ferial

Av. Costanera Rafael Obligado 1221, CABA.



¡Te esperamos! pic.twitter.com/DfLdx650Ea — BAFerialOk (@BAFerialOk) August 14, 2026

Durante todo el finde largo, el Predio BA Ferial será sede del Campeonato Mundial del Alfajor, un evento que reunirá a más de 100 expositores de distintas regiones de la Argentina y del exterior. Además de la competencia para elegir al mejor alfajor del mundo mediante una cata técnica a ciegas, los visitantes podrán degustar cientos de variedades, participar de catas guiadas, masterclasses, sorteos, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.