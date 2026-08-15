La Plata: Kicillof y Alak inauguraron la ampliación de la Escuela Primaria N°41 en San Carlos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezaron este viernes la inauguración de las obras de ampliación y puesta en valor de la Escuela Primaria N°41, ubicada en la localidad platense de San Carlos. Del acto participaron también la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y la directora del establecimiento, Rocío Ponce.

En el marco de la recorrida por las nuevas instalaciones, Kicillof destacó el impacto directo de la inversión en el distrito: "La decisión de destinar fondos a los municipios para mejorar la infraestructura escolar tiene resultados que hoy están a la vista: más de mil pibes y pibas del barrio San Carlos cuentan con las instalaciones que se merecen".

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Asimismo, el mandatario bonaerense contrapuso la estrategia provincial con el contexto nacional: "Mientras el Gobierno nacional desfinancia el sistema educativo argentino, nosotros reafirmamos que el acceso igualitario es un pilar histórico de nuestro país y de nuestra identidad", sostuvo.

Los detalles técnicos de la obra en la Escuela N°41

La intervención edilicia se llevó a cabo en el marco del Plan de Restauración y Puesta en Valor de escuelas de La Plata, con el objetivo de responder a la creciente demanda de matrícula escolar en la zona oeste de la capital bonaerense.

El proyecto contempló los siguientes avances:

Nuevo módulo edificado: Se construyó un sector con tres aulas totalmente equipadas y oficinas para el área administrativa.

Remodelación del edificio central: Se reconstruyeron a nuevo tres baterías de baños, el salón de usos audiovisuales, la sala de profesores, oficinas y la cocina.

Comunidad beneficiada: La renovada infraestructura mejorará las condiciones diarias de cursada de más de 1.000 estudiantes.

Récord de 200 escuelas intervenidas en el municipio

Durante la ceremonia, el jefe comunal Julio Alak valoró el trabajo conjunto entre la Comuna y el Ejecutivo provincial para la ejecución de obras edilicias en el sistema educativo local. "Gracias al compromiso del Gobierno bonaerense, que nos facilita los fondos para llevar adelante este plan de obras en edificios escolares, alcanzamos en nuestra ciudad el récord de 200 escuelas refaccionadas o ampliadas", enfatizó.

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En tanto, la ministra Flavia Terigi remarcó la importancia del espacio público escolar: "Frente a los que plantean una educación individualizada, en la Provincia estamos convencidos de que la condición colectiva de la escuela permite generar un ámbito indispensable para las trayectorias".

De la jornada participaron además la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; la diputada provincial Lucía Iañez, junto a funcionarios locales y miembros de la comunidad educativa de San Carlos.